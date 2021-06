Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: Εκτός κινδύνου οι Μητροπολίτες

Η κατάσταση της υγείας των Μητροπολιτών και των υπόλοιπων θυμάτων του ιερέα που τους έριξε το βιτριόλι.

Σοκ έχει προκαλέσει η υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη.

Οι μητροπολίτες Δρυινουπόλεως, Γουμενίσης, Κασανδρείας, Κηφισίας, Ζακύνθου και Γλυφάδας καθώς και ο αρχιμανδρίτης γραμματέας των συνοδικών δικαστηρίων και ο αστυνομικός που επενέβη, έπεσαν θύματα του ιερέα που με μανία τους επιτέθηκε με βιτριόλι την ώρα που μόλις είχαν αποφασίσει την καθαίρεσή του.

Κανένας από τους μητροπολίτες δεν υπέστη ανήκεστο βλάβη. Σοβαρότερη ήταν η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κηφισιάς, Κύριλλου, ο οποίος κινδύνεψε να χάσει το μάτι του, όμως τελικά διέφυγε τον κίνδυνο. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η υγεία του δεν εμπνέει κανέναν κίνδυνο.

Ούτε ο γραμματέας των δικαστηρίων, αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός, ο οποίος δέχθηκε σημαντική ποσότητα του υγρού στο λαιμό, δεν υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη. Ωστόσο θα παραμείνει για νοσηλεία στο ΚΑΤ.

Πρώτος πήρε εξιτήριο ήταν ο Μητροπολίτης Άρτης, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιγράφοντας τη μανία του δράστη, ο οποίος έβγαλε από την τσάντα του τα δύο λίτρων γυάλινα μπουκάλια και τα έριξε στα πρόσωπά του με ιδιαίτερη ευστοχία.

Οι μητροπολίτες (Κηφισίας, Γουμενίσσσης, Δρυινουπόλεως και Κασανδρείας) μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και παρέμειναν το βράδυ στο νοσοκομείο ώστε να γίνει η κατάλληλη αγωγή στις πληγές τους.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος του δράστη δήλωσε πως ο εντολέας του χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

“Τραυματίστηκα στο πρόσωπο, στα αυτιά, στα ράσα. Κάηκαν όλα, τα γυαλιά, τα πουκάμισα” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, Νικόδημος.

"Ήταν κάτι πρωτόγνωρο που κανείς δεν περίμενε, δεν έχει ξαναγίνει", δήλωσε στο «Καλημέρα Ελλάδα» ο Μητροπολίτης Άρτης λίγο μετά το εξιτήριό του από το νοσοκομείο.

“Καθόμασταν απ΄έξω και άνοιξε η πόρτα, βγήκαν οι ιερείς σχεδόν χωρίς ράσα, είχαν λιώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας αν δεν φορούσε ράσα" είπε ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος.

