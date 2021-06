Κοινωνία

Επίθεση στη Μονή Πετράκη - Μητροπολίτης Θεόκλητος: έλιωναν τα ράσα μας από το βιτριόλι

Πώς περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τα όσα έζησε στη Μονή Πετράκη ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος.

Για “φρικιαστικές στιγμές” έκανε λόγο ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος, κληθείς να περιγράψει τα όσα έζησε στη Μονή Πετράκη, μετά την επίθεση ιερέα με βιτριόλι.

“Ήταν τρομερό αυτό που ζήσαμε. Ο ιερέας δεν δέχθηκε την καθαίρεσή του και γι αυτό αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Και μόνο που τον βλέπεις καταλαβαίνεις…” δήλωσε μιλώντας στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα”.

“Καθόμασταν απ΄έξω και άνοιξε η πόρτα, βγήκαν οι ιερείς σχεδόν χωρίς ράσα, είχαν λιώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας αν δεν φορούσε ράσα. Εδώ και το καλυμμαύκι που είναι σκληρό, είχε τρυπήσει” είπε χαρακτηριστικά τονίζοντας ότι αλλοιώθηκαν ακόμα και τα παπούτσια τους όταν πάτησαν επάνω στο καυστικό υγρό.