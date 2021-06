Υγεία - Περιβάλλον

Βατόπουλος για μάσκα: το μήνυμα δεν είναι ότι καταργείται

Ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος για την απόφαση της Επιτροπής να αρθεί η υποχρεωτικότητα της μάσκας.

«Ομόφωνη ήταν η απόφαση να μη φοράμε μάσκα όπου δεν υπάρχει συνωστισμός», ξεκαθάρισε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την απόφαση της Επιτροπής να καταργηθεί η μάσκα σε εξωτερικούς χώρους.

«Ο κίνδυνος υπάρχει , το μήνυμα δεν είναι ότι καταργείται η μάσκα, απλώς δεν υπάρχει λόγος να τη χρησιμοποιούμε όταν είμαστε έξω και δεν υπάρχει συνωστισμός», τόνισε.

Σχετικά με τον Τουρισμό είπε ότι, «ακόμα δεν έχει στηθεί το σχέδιο για το τι θα γίνει» και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την κατάσταση, αφού «οι άνθρωποι στα νησιά έχουν εμβολιαστεί και υπάρχουν τα self test».

Όπως είπε πάντως, «αυτήν την εβδομάδα θα ληφθούν αποφάσεις για τον Τουρισμό».

«Το μήνυμα είναι ότι, όλοι πρέπει να εμβολιαστούν, κυρίως αυτοί που εργάζονται στον Τουρισμό», τόνισε.

Ερωτηθείς τέλος για τη μετάλλαξη Δέλτα, που επικρατεί και εξαπλώνεται στη Βρετανία, είπε πως «οι μεταλλάξεις που επικρατούν είναι αυτές που μεταδίδονται ευκολότερα».