Επίθεση στη Μονή Πετράκη – Πρώην δικηγόρος δράστη: Ήταν λουτρό αίματος

Το πώς έζησε την επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη περιέγραψε ο πρώην δικηγόρος του ιερέα που την έκανε.

«Φαινόταν καλά, ήταν άψογος και στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν το περιμέναμε, ανοίγει μία τσάντα, βγάζει δύο μπουκάλια κι άρχιζε να περιλούζει το χώρο», περιέγραψε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τη στιγμή της επίθεσης ο Γιώργος Τζήκας, πρώην δικηγόρος υπεράσπισης του ιερέα που επιτέθηκε στους μητροπολίτες.

«Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν νερό, αλλά ο τόπος γέμισε αίματα», είπε, σημειώνοντας πως «δεν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε, ήταν αλλόφρων».

«Ευτυχώς που υπήρχε αστυνομικός μέσα» είπε, εξηγώντας πως ο δράστης δεν πρόλαβε «να αδειάσει όλα τα μπουκάλια».

«Πάγωσα όταν είδα αίματα και άκουσα κραυγές.

Ζητήσαμε την επέμβαση του αστυνομικού, ήταν ένας, αλλά ήρθαν γρήγορα και το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπήρχε πανικός, αλλά λουτρό αίματος».

Ερωτηθείς σχετικά με την απόπειρα αυτοκτονίας του συγκεκριμένου που επικαλέστηκε σε δηλώσεις στο στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος που ανέλαβε τον ιερέα που έκανε την επίθεση, είπε ότι, «αυτό για την αυτοκτονία δεν το ξέρω».

Και κατέληξε για την υπόθεση που τον έφερε ενώπιον του Συμβουλίου και εν τέλει της καθαίρεσης πως «βρέθηκαν τα ναρκωτικά πάνω του, πολύ μικρή ποσότητα για προσωπική χρήση».





