Τσιάρας: αυστηροποίηση ποινών χωρίς ακρότητες (βίντεο)

Τι ξεκαθαρίζει για τον “νόμο Παρασκευόπουλου” και τον συλληφθέντα για τον βιασμό της καθαρίστριας στα Πετράλωνα. Τι αναφέρει για τις αλλαγές στον Κοινικό Κώδικα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αναφορικά με την συζήτηση που υπάρχει σχετικά με την αυστηροποίηση των ποινών.

Ο Κώστας Τσιάρας επεσήμανε ότι «η ΝΔ ως αντιπολίτευση είχε κατά κάποιο τρόπο εκφράσει την αντίθεση της και στον νόμο Παρασκευόπουλου και στον Ποινικό Κώδικα που ψηφίστηκε μια ημέρα πριν κλείσει η Βουλή για τις εθνικές εκλογές του 2019».

«Προχωρήσαμε άμεσα, τρεις μήνες μετά την ψήφιση του Ποινικού Κώδικα, σε αλλαγές που αφορούν τις ποινές, μεταξύ άλλων, για βιασμούς και ομαδικούς βιασμούς, για την παθητική δωροδοκία που είχε γίνει πλημμέλημα. Αμέσως μετά συστήσαμε μια επιτροπή παρακολούθησης της εφαρμογής του Ποινικού Κώδικα για την ανάγκη τυχόν περαιτέρω αλλαγών και είχαμε πει ότι οι αλλαγές που πρέπει θα γίνουν μετά από 18 μήνες. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε σήμερα», είπε ο κ. Τσιάρας

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι «οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα δεν γίνονται υπό το βάρος της ψυχολογίας της στιγμής. Σε όλη την Ευρώπη, οι Κώδικες προσανατολίζονται στην αφομοίωση των ποινών και στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων αυτών. Εμείς χωρίς να λαμβάνουμε ακραίες φωνές από την μια και την άλλη πλευρά, θα προβούμε σε ένα πλαίσιο τέτοιοι που αφενός θα προβλέπει αυστηροποίηση των ποινών και αφετέρου θα ικανοποιεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών».

«Ο νόμος Παρασκευόπουλου έχει λήξει από τον Αύγουστο του 2019, ωστόσο πρέπει πάντοτε να ξέρετε ότι ισχύει ο ευνοϊκότερος νόμος για τον κατηγορούμενο», επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας το τοπίο αναφορικά με όσα ακούγονται για τον καταγγελλόμενο ως βιαστή της καθαρίστριας, στα Πετράλωνα.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας, «η συζήτηση η πολιτική που γίνεται για αυστηροποίηση των ποινών είναι διότι υπήρχε ένα πνεύμα την προηγούμενη κυβέρνηση περί απομείωσης των ποινών, αποσυμφόρησης των φυλακών χωρίς αυστηρά κριτήρια και διότι ένας μεγάλος αριθμός των αποφυλακισθέντων επανέλαβε τα εγκλήματα», προσθέτοντας ότι «με τον νέο Ποινικό Κώδικα υπάρχει αναβάθμιση των δικαστικών συμβουλίων, που πρέπει «να συνυπολογίζουν και την φύση των εγκλημάτων και την παραβατική συμπεριφορά αυτών των ανθρώπων και με μεγάλη σοβαρότητα να παίρνουν αποφάσεις».

