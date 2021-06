Κόσμος

Μαύρη Θάλασσα: “Θερμό” επεισόδιο Βρετανίας – Ρωσίας (βίντεο)

Οι κατηγορίες της Ρωσίας κατά της Βρετανίας, η ανταλλαγή ανακοινώσεων και οι διαψεύσεις.

Για ωμή παραβίαση της Συνθήκης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας έκανε λόγο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ισχυριζόμενο ότι, το βρετανικό αντιτορπιλικό HMS Defender ότι εισήλθε στα χωρικά ύδατα της Ρωσίας, Μαύρη Θάλασσα σε βάθος 3 χιλιομέτρων και κάλεσε την βρετανική πλευρά να ερευνήσει τις ενέργειες του πληρώματος του βρετανικού αντιτορπιλικού.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας αναφερόμενος στο περιστατικό, είπε ότι δεν αποτελεί έκπληξη για την Βρετανία καθώς τέτοια πράγματα «συμβαίνουν διαρκώς» με την Ρωσία. «Δεν μας εξέπληξε αυτό. Κάνουμε ότι είναι αναγκαίο, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν επιδιώκουμε την κλιμάκωση ή αντίθετα την πρόκληση. Ωστόσο δεν θα αποστούμε από την τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου και από τα δικαιώματα μας στην Θάλασσα» δήλωσε ο Ουάλας.

Νωρίτερα η βρετανική κυβέρνηση, διέψευσε ότι υπήρξε κάποια αντιπαράθεση δηλώνοντας ότι το αντιτορπιλικό HMS Defender εισήλθε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή πλεύσης.

«Πιστεύουμε πως οι Ρώσοι έκαναν γυμνάσια με πυροβολικό στη Μαύρη Θάλασσα, και παρείχαν στη ναυτική κοινότητα προηγούμενη προειδοποίηση για τη δραστηριότητά τους», ανέφερε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας σε μια ανακοίνωση στο Twitter.

«Δεν ερρίφθησαν πυρά προς το HMS Defender και δεν δεχόμαστε τον ισχυρισμό ότι έπεσαν βόμβες στην πορεία πλεύσης του».

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Ουάλας δήλωσε πως το HMS Defender έπλεε σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη διαδρομή από την Οδησσό, στην Ουκρανία, προς τη Γεωργία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Ντμίτρο Κουλέμπα χαρακτήρισε ως «εκδήλωση της επιθετικής και προκλητικής πολιτικής της Ρωσίας» στη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, το περιστατικό το οποίο συνιστά «μια συνεχή απειλή για την Ουκρανία και τους συμμάχους».

Ο Κουλέμπα σε ανάρτησή του στο Twitter, με αφορμή το εν λόγω περιστατικό, απηύθυνε έκκληση για περισσότερη συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ουκρανίας , γράφοντας ότι «είναι αναγκαία η ποιοτικά νέα συνεργασία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ με την Ουκρανία στη Μαύρη Θάλασσα».

