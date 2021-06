Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: “Με έσωσαν τα ράσα - Έπεσε όλο το υγρό στην πλάτη μου”

Συγκλονίζει ο Γραμματέας του Συνοδικού Δικαστηρίου, Σεβαστιανός Σωμαράκης, ο οποίος λέει ότι ο δράστης είχε και δεύτερη φιάλη με καυστικό υγρό. Τι έλεγε ο δράστης προς τους ιερωμένους.

«Είμαι καλύτερα, έχω εγκαύματα στον λαιμό, στο αριστερό χέρι και στο κεφάλι, τα οποία όμως δεν ήταν πολύ σοβαρά και θα ξεπεραστούν σιγά-σιγά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο βαρύτερα τραυματισμένος από την επίθεση με βιτριόλι στην Μονή Πετράκη, αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός Σωμαράκης.

Όπως είπε από το ΚΑΤ όπου νοσηλεύεται, ο Γραμματέας του Συνοδικού Δικαστηρίου, ο δράστης «ήταν ακριβώς πίσω μου όταν έριξε το καυστικό υγρό και έπεσε σχεδόν όλο στην πλάτη μου. Ευτυχώς φορούσα δύο ράσα, αυτό με έσωσε, τα ράσα και το καλυμμαύκι. Τα ράσα μου σχεδόν αμέσως έλιωσαν, αυτό με έσωσε, αλλιώς θα είχα σοβαρό πρόβλημα στην πλάτη».

Συμπλήρωσε πως «έχουμε προστασία, υπήρχε αστυνομικός από το ΑΤ Συντάγματος, ο οποίος ευτυχώς και τον σταμάτησε, αν και τραυματίστηκε και ο ίδιος».

«Πέρσι όταν έγινε το πρωτοβάθμιο Συνοδικό Δικαστήριο, όταν άκουσε την απόφαση για την καθαίρεση του εκτόξευσε απειλές, από εκεί και πέρα δεν υπήρχε κάτι απέναντι προ το δικαστήριο», είπε ο αρχιμανδρίτης.

Ο π. Σεβαστιανός Σωμαράκης αποκάλυψε ότι «από ότι έμαθα είχε και δεύτερη φιάλη μαζί του», ενώ σημείωσε ότι «Η πρόθεση του ήταν να κάνει όσο περισσότερο κακό μπορούσε. Σκόρπαγε με μένος και προς όλες τις κατευθύνσεις το υγρό».

«Έλεγε “Θα δείτε τι θα πάθετε”… “εσένα θα σε κανονίσω και αργότερα”, μου είπε ενώ φορούσε χειροπέδες. Στον Άγιο Ζακύνθου είπε ότι δεν θα προλάβει να πάει στην Μητρόπολη του, είπε “θα σκοτώσω τον Βεροίας”», συμπλήρωσε ο Γραμματέας του Συνοδικού Δικαστηρίου.

