Επανομή - 14χρονη: Ο γιατρός είχε καταδικαστεί για θάνατο 41χρονης

Τρίτος θάνατος ασθενούς του ίδιου γιατρού έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτήν τη φορά και με καταδικαστική απόφαση.

Για θάνατο τρίτου ασθενούς φέρεται να ευθύνεται ο γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο της 14χρονης από την Επανομή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ThessToday.gr, ο ίδιος γιατρός που κατηγορείται και για το θάνατο το 2017 ενός 24χρονου νεαρού από την Κεραμωτή -η υπόθεση αναμένεται να εκδικασθεί το φθινόπωρο- έχει καταδικασθεί, μαζί με έναν ακόμη γιατρό, τον Ιούνιο του 2012, με αμετάκλητη απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, σε ποινή φυλάκισης 3 ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια μίας 41χρονης γυναίκας η οποία είχε υποβληθεί στην ίδια επέμβαση.

Σοκαρισμένη η μητέρα της 41χρονης δεν μπορεί να πιστέψει ότι ο άνθρωπος που βαρύνεται με καταδικαστική απόφαση για το θάνατο της κόρης της, είναι ο ίδιος γιατρός ο οποίος χειρούργησε και τα άλλα δύο παιδιά. «Σκεφτόμουν και συμπονούσα τον ιερέα από την πρώτη στιγμή που τον είδα να μιλάει για την κόρη του. Πόσω μάλλον τώρα που συνειδητοποίησα ότι μιλάμε για τον ίδιο γιατρό. Παρακαλώ να μεταφέρετε στον πατέρα ότι οφείλει να οπλισθεί με θάρρος, δύναμη και κουράγιο και να παλέψει ώστε να δικαιωθεί δικαστικά η μνήμη του παιδιού του. Εγώ στο δικαστήριο ένιωσα ότι ξαναέγινε… 10 φορές η κηδεία της κόρης μου αλλά στο τέλος του πολύχρονου δικαστικού αγώνα αισθάνθηκα ότι επιτέλους αναπαύτηκε η ψυχή της» δήλωσε η μητέρα της γυναίκας η οποία θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Η 41χρονη από τη Θεσσαλονίκη είχε αποφασίσει να προχωρήσει στη χειρουργική επέμβαση για να απαλλαγεί από τα περιττά κιλά καθώς ο γιατρός την είχε διαβεβαιώσει ότι επρόκειτο για μία απλή επέμβαση και 4 μέρες μετά θα μπορούσε να επιστρέψει στην εργασία της. Έτσι τον Απρίλιο του 2005 υποβλήθηκε σε γνωστό ιατρικό κέντρο της Θεσσαλονίκης σε λαπαροσκοπική τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και κοιλιοπλαστική.

Ωστόσο, όπως απεφάνθη το δικαστήριο, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί όφειλαν να παρακολουθούν τη μετεγχειρητική της κατάσταση, δεν έδειξαν τη δέουσα προσοχή, αμέλησαν και δεν αντιμετώπισαν έγκαιρα τα σοβαρά συμπτώματα που παρουσίασε, με αποτέλεσμα, λίγες ημέρες αργότερα, η ασθενής να υποστεί μαζική πνευμονική εμβολή και να πεθάνει.

Η οικογένεια της 41χρονης κατέφυγε στη Δικαιοσύνη και ο δικηγόρος της, Νίκος Διαλυνάς, εγείρει το ερώτημα γιατί αφού είχε καταδικαστεί ο γιατρός συνέχισε να ασκεί το επάγγελμά του και διερωτάται επιπλέον, «σε ποιές ενέργειες έχει προβεί ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης για την υπόθεση εκείνη με δεδομένο ότι υπήρξε μία αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση και σε ποιές ενέργειες θα προβεί στις μεταγενέστερες περιπτώσεις που έχουν καταγγελθεί».

Πηγή: thessToday.gr

