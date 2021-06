Αθλητικά

Γιώργος Δώνης: Συνελήφθη ο δραπέτης που είχε πάρει όμηρο τον πεθερό του

Στο Κορωπί συνελήφθη ο επικίνδυνος δραπέτης σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν ποινές 101 ετών.

Ο δράστης της ομηρίας του πεθερού του Γιώργου Δώνη ήταν ο δραπέτης που συνελήφθη χθες στο Κορωπί.

Πρόκειται για τον 43χρονο μέλος συμμορίας, ο οποίος το 2012 είχε διαρρήξει το σπίτι του Γιώργου Δώνη, όταν όμως έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί, έγινε ανταλλαγή πυροβολισμών και οι δράστες πήραν όμηρο τον πεθερό του προπονητή.

Οι συνολικές ποινές που εκκρεμούν σε βάρος του είναι 101 έτη, για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, ληστεία από κοινού, αρπαγή από κοινού, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, διακεκριμένη κλοπή και απάτη από κοινού.

Ο κακοποιός ήταν δραπέτης από το 2019, όταν πήρε άδεια από τις φυλακές και δεν επέστρεψε ποτέ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα με -11- φυσίγγια, -2- μαχαίρια και -3- κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον στερείτο νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής στη Χώρα μας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

