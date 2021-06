Αθλητικά

Euro 2020: Τα ζευγάρια στους "16"

Πότε ξεκινά εκ νέου η αγωνιστική δράση, με δυνατούς αγώνες, για την ανάδειξη του νέου κατόχου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.

Μετά τους αγώνες της τελευταίας ημέρας, οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια της φάσης των «16» του EURO 2020 που αρχίζει το Σάββατο 26 Ιουνίου.

Από τον Ε΄ όμιλο προκρίθηκαν η Σουηδία και η Ισπανία, ενώ από τον ΣΤ΄ που χαρακτηρίστηκε και ως «όμιλος του θανάτου» πέρασαν οι τρεις «μεγάλοι», η Γαλλία, η Γερμανία και η κάτοχος του τίτλου, Πορτογαλία. Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος ήταν ανάμεσα στις τέσσερις καλύτερες τρίτες των ομίλων μαζί με την Ελβετία, την Τσεχία και την Ουκρανία.

Επιστρέφουν πρόωρα «σπίτι» τους η Σλοβακία, η Φινλανδία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Σκωτία, η Ρωσία, η Τουρκία και η Βόρεια Μακεδονία. Με άλλα λόγια, η πρώτη φάση της διοργάνωσης, δεν έκρυβε καμία μεγάλη έκπληξη, αφού προκρίθηκαν όλα τα φαβορί.

Τα ζευγάρια για τους «16»:

26/6 Ιταλία-Αυστρία (22:00 στο Λονδίνο) 26/6 Ουαλία-Δανία (19:00 στο Άμστερνταμ) 27/6 Βέλγιο-Πορτογαλία (19:00 στη Σεβίλη) 27/6 Ολλανδία-Τσεχία (22:00 στη Βουδαπέστη) 28/6 Γαλλία-Ελβετία (22:00 στο Βουκουρέστι) 28/6 Κροατία-Ισπανία (19:00 στην Κοπεγχάγη) 29/6 Σουηδία-Ουκρανία (22:00 στη Γλασκώβη) 29/6 Αγγλία-Γερμανία (19:00 στο Λονδίνο)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

Α. Νικητής 1-Νικητής 3 (2 Ιουλίου)

Β. Νικητής 5-Νικητής 6 (2 Ιουλίου)

Γ. Νικητής 7-Νικητής 8 (3 Ιουλίου)

Δ. Νικητής 4-Νικητής 2 (3 Ιουλίου)

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ

Νικητής Α-Νικητής Β (6 Ιουλίου) Νικητής Γ-Νικητής Δ (7 Ιουλίου)

Υπερθέαμα στον ΑΝΤ1 Οι αγώνες της φάσης των "16" του Euro 2020 θα μεταδοθούν απευθείας από τον ΑNT1, ενώ η ποδοσφαιρική πανδαισία εμπλουτίζεται με εκπομπές και εκλεκτούς καλεσμένους. Κάθε μεσημέρι στις 16:00 το “Euroday” με τους Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και Ηλία Βλάχο θα ανοίγει το ποδοσφαιρικό δεκάωρο πρόγραμμα του σταθμού για το μεγαλύτερο αθλητικό event του καλοκαιριού. Σταύρος Σβήγκος, Γιώργος Λέντζας, Νικόλας Ράπτης και Χάρης Νταρζάνος είναι στον ΑΝΤ1 με την εκπομπή “Παίξτε μπάλα”. Η ανατρεπτική παρέα θα μαζεύεται κάθε βράδυ στην… ταράτσα, για να σχολιάσει με χιουμοριστική διάθεση και ιδιαίτερο τρόπο τα highlights του Euro 2020 και όχι μόνο. Επίσης, στην εκπομπή “Euroshow” με τους Αντώνη Καρπετόπουλο, Γρηγόρη Παπαβασιλείου και Γιώργο Λιώρη, δίνεται καθημερινά γύρω στις 00:00 το στίγμα των αγώνων του μεγάλου ποδοσφαιρικού γεγονότος του καλοκαιριού. Εκλεκτοί καλεσμένοι, ζωντανές συνδέσεις και πολλές εκπλήξεις, μετά από τις σπουδαίες αναμετρήσεις της ημέρας, τα μεσάνυχτα, στο “Euroshow”. Ειδήσεις σήμερα:

