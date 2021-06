Κοινωνία

Καύσωνας: Πού θα δείξει 42 βαθμούς το θερμόμετρο

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες για τρίτη διαδοχική ημέρα σε ολόκληρη τη χώρα!

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα Πέμπτη 24 Ιουνίου, για τρίτη διαδοχική ημέρα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr.