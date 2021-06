Πολιτισμός

Τσώρτσιλ: ιλιγγιώδες ποσό για πίνακα - δώρο στον Ωνάση

Η ελαιογραφία «The Moat, Breccles» είχε προσφερθεί από τον ιστορικό ηγέτη της Βρετανίας στον φίλο του, Αριστοτέλη Ωνάση.

Ένας πίνακας του Ουίνστον Τσώρτσιλ, που είχε άλλοτε προσφερθεί από τον πρώην πρωθυπουργό της Βρετανίας στον φίλο του, έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση, πουλήθηκε έναντι 1,84 εκατομμυρίου δολαρίων σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στη Νέα Υόρκη από τον οίκο Philips.

Η ελαιογραφία αυτή με τίτλο «The Moat, Breccles», που φιλοτεχνήθηκε από τον Τσώρτσιλ το 1921, είχε εκτιμηθεί από τον οίκο Φίλιπς μεταξύ 1,5 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων, μακράν των 11,6 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε πιάσει ένας άλλος πίνακας του Τσώρτσιλ, ο οποίος είχε πουληθεί από την Αντζελίνα Ζολί μέσω του οίκου Christie's τον περασμένο Μάρτιο.

Ο Τσώρτσιλ είχε κρατήσει αυτό το τοπίο για 40 χρόνια, πριν το προσφέρει το 1961, τέσσερα χρόνια πριν από το θάνατό του, στον φίλο του και βασιλιά του τζετ-σετ Αριστοτέλη Ωνάση, είχε εξηγήσει στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζαν-Πολ Ενγκελέν, αντιπρόεδρος του οίκου Φίλιπς, πριν από την πώληση.

Ο εφοπλιστής ήταν τόσο υπερήφανος γι' αυτό το δώρο ώστε το κρέμασε σε τιμητική θέση, πίσω από το διάσημο μπαρ --το λεγόμενο Ari's bar-- της θαλαμηγού του, δίπλα σε έργα των Βερμέερ, Γκωγκέν, Ελ Γκρέκο και Πισάρο.

Αυτό το σούπερ-γιωτ, η «Χριστίνα», από το όνομα της κόρης του, ήταν μια πρώην φρεγάτα του καναδικου πολεμικού ναυτικού μήκους σχεδόν 100 μέτρων. Είχε συμμετάσχει στην απόβαση στη Νορμανδία, πριν ο Ωνάσης την αγοράσει μεταπολεμικά έναντι 34.000 δολαρίων.

Ο Ωνάσης ανακαίνισε με πολυτέλεια το σκάφος δαπανώντας περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια, για να το κάνει «μία από τις πιο απίστευτες πλωτές δομές» και έναν από τους χώρους που προτιμούσε το τζετ-σετ της εποχής, είχε θυμίσει ο Ενγκελέν.

Από την Ελίζαμπεθ Τέιλορ μέχρι τον Τζον Φ. Κένεντι, την Μαρία Κάλας ή τον Ρίτσαρντ Μπάρτον, την Γκρέις Κέλι και τον πρίγκιπα Ρενιέ, πολλά μεγάλα ονόματα της εποχής είχαν επιβιβασθεί στη θαλαμηγό.

Όταν πέθανε ο Ωνάσης το 1975, επτά χρόνια μετά το γάμο του με την Τζάκι Κένεντι, η θαλαμηγός του πουλήθηκε και όλα όσα βρίσκονταν μέσα σ' αυτή μπήκαν σε αποθήκη, έως ότου οι κληρονόμοι του αποφάσισαν πρόσφατα να πουλήσουν τον πίνακα.

Για να γοητεύσει περισσότερο τους φαν αυτού του μίγματος ιστορίας και διασημότητας, ο οίκος πλειστηριασμών Philips είχε αναπαραστήσει μέσα στις αίθουσές του στη Νέα Υόρκη το Ari's Bar, με απομιμήσεις των περίφημων δοντιών φάλαινας που το κοσμούσαν, και είχε γεμίσει τα ράφια με φιάλες σαμπάνιας Pol Roger, αυτή που προτιμούσε ο έλληνας μεγιστάνας.

