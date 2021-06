Μαΐαμι: Κατάρρευση κτηρίου και φόβοι για ανθρώπινες ζωές (εικόνες)

Δεκάδες πυροσβέστες έσπευσαν στο σημείο για να επιχειρήσουν για τη διάσωση τυχόν εγκλωβισμένων.

Πάνω από 80 πυροσβέστες και μέλη σωστικών συνεργείων βρίσκονταν στο σημείο όπου κατέρρευσε μερικώς κτίριο στη Φλόριντα, στο Μαϊάμι, όπως ανέφερε σε ανάρτησή της νωρίς σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία του Μαϊάμι-Ντέιντ.

Ενώ δεν υπάρχουν έως τώρα επιβεβαιωμένες αναφορές για θανάτους ή τραυματισμούς, σε φωτογραφία που αναρτήθηκε στον λογαριασμό της αστυνομίας του Μαϊάμι Μπιτς στο Twitter φαίνεται σωρός από χαλάσματα δίπλα σε ό,τι έχει απομείνει από τα μπαλκόνια του κτιρίου.

MBPD and @MiamiBeachFire are assisting the Town of Surfside at a partial building collapse located at 8777 Collins Avenue in Surfside, Florida. Multiple police and fire agencies from across Miami-Dade are assisting. Please follow @MiamiDadeFire for updated information. pic.twitter.com/8tORIfZfjY