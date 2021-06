Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: η πανσέληνος και τα καλά που φέρνει στα ζώδια (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Λέμε ότι η πανσέληνος βγάζει κρυφά πράγματα στο προσκήνιο και συνήθως λέμε “προσέχετε!”», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας το ένθετο για τις αστρολογικές προβλέψεις, αφού πρώτα ευχήθηκε, μαζί με την Λίτσα Πατέρα, στην Χριστίνα Μπόμπα και τον Σάκη Τανιμανίδη που την Τετάρτη έγιναν γονείς.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα, «αυτή η πανσέληνος που γίνεται σε Καρκίνο και Αιγόκερω, δέχεται μια πολύ ωραία όψη από τον Δια και είναι πολύ κοντά στην Γη, γι΄ αυτό και βλέπουμε την Σελήνη πιο κοντά μας».

Συμπλήρωσε ότι «το γεγονός ότι συμμετέχει και ο Δίας, σημαίνει ότι αν έχετε το βράδυ έχετε μια έμπνευση, αν κάτι σκεφθείτε, αν έχετε μια σκέψη για μια δουλειά ή έναν άνθρωπο, αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί».

Μάλιστα, όπως επεσήμανε η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό”, «αυτή η πανσέληνος είναι για να βγούμε έξω, για να μας δει και να την δούμε, βγείτε στα μπαλκόνια σας να την χαζέψετε», συμπληρώνοντας πως «αν δεν ήταν η Αφροδίτη απέναντι στον Πλούτωνα, θα λέγαμε ότι είναι από τις καλύτερες, μια και οι επόμενες ημέρες θα είναι λιγάκι δύσκολες. Όμως, ακόμη κι αν ένα δάκρυ κυλήσει, μπορεί να είναι από συγκίνηση».

Αμέσως μετά η Λίτσα Πατέρα ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο, λέγοντας κατά περίπτωση πως και πόσο επηρεάζει το καθένα η πανσέληνος, σε θέματα προσωπικά, οικονομικά και επαγγελματικά.

Ακόμη, εξήγησε την επίδραση του Ήλιου και της Σελήνης σε κάθε ζώδιο και στάθηκε ιδιαίτερα σε όσους έχουν γενέθλια αυτές τις ημέρες.

Παρακολουθείστε αναλυτικά τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στο “Πρωινό”:

