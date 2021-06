Life

Αντζελίνα Τζολί: Το άγνωστο πρόβλημα υγείας της κόρη της, Zahara!

Η 16χρονη Zahara υπεβλήθη πρόσφατα σε χειρουργική επέμβαση.

Η Angelina Jolie μίλησε πρώτη φορά για το άγνωστο πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η 16χρονη κόρη της, Zahara.

Συγκεκριμένα, η διάσημη Αμερικανίδα σταρ πραγματοποίησε τη συνέντευξη για το Mind the Gap, μια νέα διαδικτυακή πλατφόρμα που αντιμετωπίζει το κενό στην ιατρική διδασκαλία και αποκάλυψε ότι πρόσφατα η κόρη της έκανε μία χειρουργική επέμβαση.

«Έχω παιδιά από διαφορετικά υπόβαθρα και ξέρω ακόμα και ένα εξάνθημα που έχουν όλοι, μπορεί να φαίνεται πολύ διαφορετικό ανάλογα με το χρώμα του δέρματος τους», δήλωσε η Angelina Jolie.

