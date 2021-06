Συνταγές

Κοτόπουλο με πλιγούρι και μυρωδικά από τον Πέτρο Συρίγο

Ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό” μας δείχνει βήμα – βήμα πώς να ετοιμάσουμε ένα εξαιρετικό και πλούσιο πιάτο, ιδιαίτερα γευστικό και χωρίς πολλές θερμίδες.

Την πιο εύκολη, νόστιμη και γρήγορη συνταγή για κοτόπουλο με πλιγούρι και μυρωδικά ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής “Το Πρωινό”, ο Πέτρος Συρίγος!

Υλικά για το κοτόπουλο με πλιγούρι και μυρωδικά

3 τμχ στήθος κοτόπουλο

1 κ.τ.γ τζίντζερ σκόνη

1 κ.τ.σ. αλάτι

1 κ.τ.γ. πιπέρι

1 κ.τ.γ. σκόρδο σκόνη

1 κ.τ.γ. κρεμμύδι σκόνη

1 κ.τ.γ. πάπρικα

Υλικά για το πλιγούρι

400 γρ πλιγούρι

1 μέτριο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.τ.σ δυόσμο ψιλοκομμένο

1 κ.τ.σ μαϊντανό ψιλοκομμένο

1 κ.τ.σ άνηθο ψιλοκομμένο

1 κ.τ.σ φρέσκο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

1 κ.τ.γ σκόρδο

2 κ.τ.σ. ελαιόλαδο

60 γρ βούτυρο φρέσκο

150 ml χλιαρό νερό με ένα κύβο λαχανικών διαλυμένο

1 κ.τ.σ χυμό λεμονιού

1 κ.τ.γ ξύσμα λεμονιού

Αλάτι, Πιπέρι

Εκτέλεση

Για το κοτόπουλο

Μαρινάρουμε με τα μπαχαρικά το κοτόπουλο και το ψήνουμε για 10 λεπτά σε ένα σχαροτηγανο και στη συνέχεια στον φούρνο για 20 λεπτά.

Για το πλιγούρι

Βάζουμε σε ένα μεγάλο κατσαρολακι το πλιγούρι μαζί με 500 ml νερό. Το βράζουμε και όταν κοχλάσει το βγάζουμε από την φωτιά και το σκεπάζουμε με ένα καπάκι. Αφήνουμε το πλιγούρι σκεπασμένο για μια ώρα.

Σε ένα βαθύ μεγάλο τηγάνι βάζουμε το ελαιόλαδο και όταν ζεσταθεί βάζουμε το ξερό κρεμμύδι και το σκόρδο και τα σοτάρουμε για 1 λεπτό. Προσθέτουμε το πλιγούρι και σβήνουμε με το χλιαρό νερό με τον κύβο λαχανικών. Μετά από ένα λεπτό βάζουμε το χυμό λεμονιού και το ξύσμα. Όταν απορροφηθεί πλήρως το ζουμί βάζουμε το βούτυρο και ανακατεύουμε να ενσωματωθεί.Τέλος προσθέτουμε τα μυρωδικά ψιλοκομμένα

Σερβίρετε το στήθος κοτόπουλο κομμένο σε φέτες με ζεστό πλιγούρι, προτείνει ο Πέτρος Συρίγος:

