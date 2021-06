Πολιτική

Novartis: Σαμαράς, Στουρνάρας, Βενιζέλος, Αβραμόπουλος, Γεωργιάδης και Λοβέρδος ζητούν “να βγει η κουκούλα από τους ψευδομάρτυρες”

Ο πρώην Πρωθυπουργός και οι πέντε πρώην υπουργοί ζητούν να αποκαλυφθούν οι “προστατευόμενοι μάρτυρες” και να καταθέσουν με την ταυτότητα τους, όπως ζητεί και η Εισαγγελέας.

Να βγουν οι κουκούλες από τους ψευδομάρτυρες "Αικατερίνη Κελέση" και "Μάξιμο Σαράφη", ώστε να χυθεί άπλετο φως και να λάμψει πλήρως η αλήθεια για τη σκευωρία με την Novartis, όπως τονίζουν, ζητούν με κοινό υπόμνημα που κατέθεσαν προ ημερών στο πενταμελές Δικαστικό Συμβούλιο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβερνήσεως Ευάγγελος Βενιζέλος, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας, ο πρώην Έλληνας Επίτροπος στην ΕΕ Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο πρώην Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος.

Οι μηνυτές ζητούν «οι ψευδομάρτυρες να οδηγηθούν και να καταθέσουν επωνύμως στην διεξαγόμενη προδικασία για το Ειδικό Δικαστήριο. Γιατί μόνο έτσι θα μάθει ο ελληνικός λαός το τι πραγματικά συνέβη, τον ρόλο των ψευδομαρτύρων σε αυτή τη σκοτεινή υπόθεση και θα αποφευχθεί η αυτοϋπονόμευση της ποινικής διαδικασίας, όπως κάποιοι επιδιώκουν».

Διαβάστε όλο το υπόμνημα:

Ουσιαστικά οι έξι πολιτικοί ζητούν να υιοθετηθεί η θέση της Εισαγγελώς Βασιλικής Θεοδώρου για το καθεστώς υπό το οποίο πρέπει να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες, ενώπιον των Αρχών του Αρείου Πάγου, που διερευνα για «παρεμβάσεις» του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στην υπόθεση της Novartis, με στόχο να πληγούν πολιτικοί αντίπαλοι του. Η θέση της κ. Θεοδώρου είναι ότι πρέπει να πάψει κάθε απόκρυψη στοιχείου της ταυτότητας των μαρτύρων και αυτοί να εμφανιστούν και να καταθέσουν με φυική παρουσία, ενώ η ανακρίτρια έχει αντίθεση άποψη και εκκρεμεί απόφαση Δικαστικού Συμβουλίου για το τι μέλλει γενέσθαι.

Όπως γράφει το dikastiko.gr, η ανακρίτρια κάλεσε σε κατάθεση την Αικατερίνη Κελέση και τον Μάξιμο Σαράφη, με τις ιδιότητες των προστατευομένων μαρτύρων, δηλαδή να καταθέσουν όχι με τα πραγματικά τους ονόματα, αλλά με αυτά που τους έχουν αποδοθεί και με αλλοίωση των χαρακτηριστικών τους.

Αν και η μάρτυρας Αικατερίνη Κελέση προσήλθε στο γραφείο της κυρίας Αλεβιζοπούλου με ελαφρά αλλοίωση των χαρακτηριστικών της και ξεκίνησε να καταθέτει, παρενέβη η εισαγγελέας Βασιλική Θεοδώρου, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταθέσει σύμφωνα με τα στοιχεία της ταυτότητας της και με φυσική παρουσία ενώπιων της ανακρίτριας, όπως έχει γίνει με όλους τους μάρτυρες έως τώρα. Μάλιστα, η εισαγγελέας διαφώνησε και ως προς τον τρόπο κατάθεσης που συμφωνήθηκε για το Μάξιμο Σαράφη, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να καταθέσει με τα στοιχεία της ταυτότητας του και με φυσική παρουσία στο γραφείο της ανακρίτριας.

