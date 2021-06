Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 64χρονος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Τον 64χρονο κατήγγειλαν στις Αρχές οι γονείς της 15χρονης.

Ένας 64χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ύστερα από καταγγελία ανδρόγυνου ότι προέβη κατ' επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης τους.

Εξεταζόμενη στο πλαίσιο προανάκρισης της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, η ανήλικη φέρεται να κατέθεσε ότι όλα συνέβαιναν με τη συναίνεσή της.

Εις βάρος του συλληφθέντα, με καταγωγή από τη Βουλγαρία όπως και οι καταγγέλλοντες, ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για γενετήσιες πράξεις με ανήλικο άνω των 14 ετών και παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο.

