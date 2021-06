Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Χρήσιμες συμβουλές για να τον αντιμετωπίσεις!

Ποια συμπτώματα δεν πρέπει να υποτιμάς..

Έχουμε τόσο πολύ συνηθίσει να ζεσταινόμαστε εμείς οι Έλληνες από την έκθεση στα ζεστά έως καυτά μας καλοκαίρια κάθε χρόνο που δεν είναι απίθανο κάποιοι από εμάς να υποτιμούμαι τα συμπτώματα της θερμοπληξίας. Ένα όμως είναι σίγουρο. Η έντονη και διαρκείας ζέστη εκτός από εξαντλητική μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Εφαρμόζοντας τους κανόνες δημόσιας υγείας, μπορούμε να προστατέψουμε τον εαυτό μας τόσο από τη ζέστη όσο και από την επιδημία COVID-19.

Θυμόμαστε ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι

Καθώς φροντίζετε τον εαυτό σας, έχετε πάντα στο νου σας να δείτε τί κάνουν τα μέλη της οικογένειάς σας, οι φίλοι σας και οι γείτονές σας που ζουν μόνοι τους. Τα ευάλωτα άτομα μπορεί να χρειάζονται βοήθεια τις ζεστές μέρες, και αν διακυβεύεται η υγεία κάποιων που γνωρίζετε, βοηθήστε τους να λάβουν συμβουλές και υποστήριξη ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες για φυσική απόσταση. Ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα (όπως άσθμα, διαβήτη και καρδιακά νοσήματα) πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην υγεία τους καθώς είναι πιο ευάλωτα στις επιπτώσεις τόσο της ζέστης όσο και του κορονοϊού.

