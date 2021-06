Κοινωνία

Σταύρος Μπαλάσκας: Παραιτήθηκε από το ΔΣ της ΠΟΑΣΥ

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο συνδικαλιστής αστυνομικός, μετά το σάλο που ξέσπασε με τις δηλώσεις του για την υπόθεση των Γλυκών Νερών.

Παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ) ο Σταύρος Μπαλάσκας, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τον καθ’ομολογία δολοφόνο της Καρολάιν, στα Γλυκά Νερά.

Την παραίτηση ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω social media.

Αναλυτικά η ανακοίνωσή του:

«Συναδέλφισσες και συνάδελφοι δηλώνω απηυδισμένος απογοητευμένος και δυστυχώς συνδικαλιστικά έκπληκτος από τα έργα και τις ημέρες της διοίκησης του κυρίου Γερακαράκου. Επιθυμώ δε να γνωρίζετε πως αποδέχομαι πλήρως την ενοχή μου για την συνδικαλιστική του ύπαρξη στην Προεδρία της ΠΟΑΣΥ όπως και άλλοι πολλοί μετανιωμένοι και αυτοί βεβαίως.

Κατόπιν επανειλημμένων προσωπικών επιθέσεων και συνεχείς απόπειρες διαπόμπευσης εκ μέρους της διοίκησης της ΠΟΑΣΥ με αποτέλεσμα δυστυχώς σοβαρών κινδύνων για την ασφάλεια την δίκη μου και της οικογένειας μου από ακραίες ομάδες που για μια ακόμα φορά επιτέθηκαν στο σπίτι που διαμένουν τα παιδιά μου δημιουργώντας τους αναίτια τρόμο και ταραχή αποφάσισα σήμερα να δηλώσω την παραίτηση μου από το διοικητικό συμβούλιο της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.

Αδυνατώ πια να συμμετέχω σε συνδικαλιστικό όργανο στο οποία προεδρεύει ο κύριος αυτός και η κλειστή του ομάδα και προπαντώς με τον τρόπο που το κάνουν. Έτσι και αλλιώς δεν αποτελεί περίοδος θητείας από τον περασμένο Οκτώβριο αλλά προϊόν παράτασης λόγο Covid-19. Παραμένω βεβαίως ενεργός συνδικαλιστικά και αστυνομικά ακομμάτιστος και μάχιμος πάντα υπό την σκέπη των εκατοντάδων ψήφων του αστυνομικού κόσμου που με εξέλεξε.

Επιλέγω και επανακάμπτω πλήρως στα καθήκοντα μου στην άμεση δράση δίπλα στον συνάδελφο αρνούμενος πια τις απαλλαγές από την εργασία. Θα δώσω και την ρανίδα μου για να ηττηθεί και να συντριφτεί η γνωστή παρέα κάτω από το βάρος της συνδικαλιστικής ανικανότητας τους και το στίγμα των παράνομων διώξεων που θέλουν να εγκαθιδρύσουν στο κίνημα αποβάλλοντας με παράνομες φασιστικές και ακραίες συνοπτικές διαδικασίες σε όποιους δεν τους είναι αρεστοί η αισθάνονται πως είναι αρκετά δυνατοί να τους πολεμήσουν. Διατηρώ ακέραια την ελπίδα μου μόνο στους νέους πια συναδέλφους.

Τέλος θέλω να ευχαριστήσω τον ποινικολόγο κύριο Καπερνάρο που τους ακύρωσε εν τοις πράγμασι όταν πραξικοπηματικά αποπειράθηκαν να με διαγράψουν μα δεν το κατάφεραν και ηττήθηκαν από την νομολογία μέσα στην ίδια τους την έδρα.

Απίστευτοι και αδίστακτοι όντως. Ακόμα ευχαριστώ τους κυρίους Καλιακμάνη, Μάγγα και Δεληγεώργη για την μοναδική και αντικειμενική τους άποψη πως όλα όσα διαδραματίζονταν ήταν καταφανώς παράνομα και εξωφρενικά και αποσκοπούσαν στην ωμή απομάκρυνση του συνδικαλιστικού τους αντιπάλου.

Επίσης, ευχαριστώ τον νομικό σύμβουλο της ΠΟΑΣΥ τον κύριο Χαράλαμπου Μπουκουβάλα που απλά ευγενικά και με ήθος αποδέχτηκε την ήττα τους και δικαίωσε την παρουσία του θεματοφύλακα της νομιμότητας εκείνη την στιγμή κυρίου Καπερνάρου. Ενημερώνω ακόμη ότι από εδώ και πέρα θα απαντώ με εξώδικα, μηνύσεις και αγωγές έστω και με ένα λάθος κούνημα του δακτύλου τους».

