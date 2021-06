Life

Σπύρος Φωκάς: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό - Επιδεινώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Ο Σπύρος Φωκάς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας και η κατάστασή του επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Αντρέα Κουβελογιάννη, που αναφέρονται σε ανάρτηση στο Facebook, ο 83χρονος Σπύρος Φωκάς βρίσκεται στο σπίτι του δίχως να έχει επαφή με το περιβάλλον.



Την ίδια στιγμή, στην ανάρτηση διαβάζουμε, πως οι γιατροί του Σπύρου Φωκά θεώρησαν πως δεν είχαν κάτι πια να του προσφέρουν στο νοσοκομείο και γι’ αυτό ζήτησαν από τη σύζυγό του, τη Λίλιαν Φωκά να τον πάρει στο σπίτι τους.

