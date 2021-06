Κοινωνία

Μονή Πετράκη - επίθεση με βιτριόλι: το ξέσπασμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, που υπήρξε θύμα επίθεσης με βιτριόλι πριν από ένα χρόνο, εκφράζει την οργή της για την επίθεση στη Μονή Πετράκη.

Η επίθεση με καυστικό υγρό του 37χρονου ιερέα εναντίον αρχιερέων στη Μονή Πετράκη το απόγευμα της Τετάρτης ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την σοκαριστική υπόθεση της 33χρονης Ιωάννας Παλιοσπύρου, που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλι στην Καλλιθέα τον Μάιο του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης, ο οποίος αποκάλυψε πως προμηθεύτηκε το καυστικό υγρό από το Internet, έβγαλε δύο μπουκάλια με οξύ και επιτέθηκε εναντίον όλων των παρευρισκόμενων στο συνοδικό δικαστήριο, θέλοντας να τους εκδικηθεί για την απόφασή τους να τον καθαιρέσουν.

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η οποία ανεβαίνει τον δικό της Γολγοθά, προχώρησε σε μια σειρά από αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σχετικά με το περιστατικό. Η 33χρονη εξέφρασε την οργή της για την απουσία νομοθετικού πλαισίου και το γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να προμηθευτεί πολύ εύκολα καυστικό έργο μέσω του διαδικτύου.

Η ανάρτηση:

"Ένα χρόνο μετά… δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ο κάθε εγκληματίας έχει πρόσβαση σε επικίνδυνες ουσίες όπως το βιτριόλι, το οποίο έχει χαρακτηριστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο… ως ουσία προς χρήση από τρομοκράτες.

Ένα χρόνο μετά που οι νόμοι θα έπρεπε να έχουν αναθεωρηθεί και προσαρμοστεί αναλόγως των ειδεχθών εγκλημάτων που συμβαίνουν, οι αρμόδιοι είναι απλά θεατές. Γιατί πιστεύουν ότι δεν τους αφορά το θέμα. Τι άλλο πρέπει να γίνει;

Το μόνο που έχει αλλάξει ένα χρόνο μετά, είναι η βουβή ενθάρρυνση του μιμητισμού, μέσα από την απραξία. Οι νόμοι πρέπει να καθορίζονται από τις ανάγκες της κοινωνίας. ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝ ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ".

