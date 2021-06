Life

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Δεν θέλω να είμαι σκλάβα του πατέρα μου

"Αξίζω να έχω ζωή.... ο πατέρας μου έχει το 100% έλεγχο σε εμένα" είπε στο δικαστήριο η ποπ σταρ.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς ζήτησε τον τερματισμό της «καταχρηστικής» κηδεμονίας από τον πατέρα της τα τελευταία 13 χρόνια, καταθέτοντας σε έντονη συναισθηματική φoρτιση σε δικαστήριο του Λος Άντζελες. «Το μόνο που θέλω είναι τη ζωή μου πίσω», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια στην κατάθεσή της.

Η ποπ σταρ απευθύνθηκε στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια ακρόασης σχετικά με την ασυνήθιστη νομική ρύθμιση που της έχει στερήσει την ανεξαρτησία της από το 2008. Το είδος της νομικής επιμέλειας που έχει αναλάβει ο πατέρας της, είναι ένας τύπος κηδεμονίας που ορίζεται από δικαστήριο και προορίζεται για άτομα που δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για τον εαυτό τους.

«Θέλω να πάρει τέλος η κηδεμονία μου χωρίς τίποτε άλλο », είπε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση η τραγουδίστρια και συνέχισε : «Moυ κάνει περισσότερο κακό παρά καλό. Αξίζω να έχω μια ζωή ... Είμαι υπέροχη σε αυτό που κάνω. Το μόνο που θέλω είναι να έχω τα χρήματά μου και να μοιραστώ την ζωή μου με τον κόσμο».

Οι όροι της κηδεμονίας, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με την Σπίαρς, δεν της επιτρέπουν να παντρευτεί και να κάνει παιδί. Απαγορεύεται ο σύντροφός της να την πηγαίνει οπουδήποτε με το αυτοκίνητό του, καθώς και να βλέπει κάποιους φίλους.

Η σταρ της ποπ μουσικής είπε στο δικαστήριο ότι ο πατέρας της έχει το «100%» έλεγχο σε εκείνη. Κάποια στιγμή, κατάθεσε η Σπίαρς, έκλαιγε για μια ώρα στο τηλέφωνο καθώς όπως είπε άρεσε στον πατέρα της να την βλέπει έτσι. «Οτιδήποτε, πρέπει να εγκριθεί από εκείνον. Είπα ψέματα σε όλο τον κόσμο ότι είμαι εντάξει και είμαι χαρούμενη », είπε η Μπρίτνεϊ προσθέτοντας ότι «δεν είμαι εδώ για να είμαι σκλάβα κανενός».

Η ποπ σταρ μίλησε ακόμα για το γεγονός ότι υποχρεώθηκε να πάρει φάρμακα που δεν ήθελε. Είπε ότι δεν είχε κανέναν έλεγχο στην υγειονομική περίθαλψή της, ισχυριζόμενη ότι οι γιατροί άλλαξαν το φάρμακο της σε λίθιο, έναν σταθεροποιητή για τη διάθεση, όταν ανέφερε ότι ήθελε να φύγει από το Λας Βέγκας.

«Ένιωθα μεθυσμένη. Δεν μπορούσα να μιλήσω με την οικογένειά μου για οτιδήποτε», προσθέτοντας ότι η οικογένειά της δεν έκανε τίποτα. Ήθελε να συνεχίσει τη θεραπεία στο σπίτι, αλλά αναγκάστηκε να πάει στο Westlake, ένα μέρος όπου υπήρχαν πολλοί παπαράτσι.

Η Σπίαρς στην κατάθεσή της προσπάθησε να πείσει ότι εφόσον θεωρείται ικανή να εργαστεί, θα πρέπει να θεωρείται ικανή να έχει τον έλεγχο της ζωής και των οικονομικών της.

«Οι νόμοι πρέπει να αλλάξουν. Δεν νιώθω ότι μπορώ να ζήσω μια ολοκληρωμένη ζωή. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ανθρώπους που ελέγχουν τη ζωή μου ότι στην πραγματικότητα, δουλεύουν για μένα» σημείωσε.

Ακόμα στην κατάθεσή της είπε ότι απαγορεύεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης.

Σε μια σύντομη δήλωση στο τέλος της ακρόασης, η δικηγόρος του Τζέιμς Σπίαρς Vivian Thoreen, είπε ότι «λυπάται που βλέπει την κόρη του να υποφέρει με τόσο πόνο, την αγαπά και του λείπει πάρα πολύ.»

Έξω από την δικαστική αίθουσα είχαν συγκεντρωθεί θαυμαστές της τραγουδίστριας φορώντας μπλούζες με το σύνθημα #FreeBritney.

«Θέλω οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Κατά τη γνώμη μου, έχει διαπραχθεί έγκλημα εναντίον της Μπρίτνεϊ Σπίαρς», δήλωσε η Τες Μπέκερ (Tess Barker), συμπαρουσιάστρια του δημοφιλούς podcast Gram της τραγουδίστριας.

Διασημότητες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στο πρόσωπο της τραγουδίστριας της όπως η Μαράια Κάρεϊ, η ηθοποιός και ακτιβίστρια Ρόουζ Μακ Γκάουαν, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, η Αλέξις Μακγκίλ Τζόνσον, η Μέγκαν Μακκέιν.

