Επίθεση στη Μονή Πετράκη: στο Δρομοκαΐτειο ο δράστης

Οδηγία για εγκλεισμό του 37χρονου δόθηκε μετά την εξέτασή του από γιατρούς. Η κατάστασή του δεν επιτρέπει την απολογία του στις Αρχές.

Οδηγία για εγκλεισμό του 37χρονου ιερέα που έκανε την επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη δόθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μετά απ΄πο την εξέτασή του απόγιατρούς . Δεν οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα καθώς κρίθηκε ότι η κατάστασή του δεν επιτρέπει να δώσει εξηγήσεις για τις πράξεις του. Ετσι, θα προηγηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας θα πρέπει τώρα να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο για να διαπιστωθεί εάν πάσχει από ψυχιατρικά προβλήματα.

Σε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1, ανέφερε ότι, ο εντολέας του χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης, καθώς πάσχει από κατάθλιψη.

Είπε επίσης, ο κ.Θεοδωρόπουλος πως ο ιερέας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας πριν από 1,5 μήνα.

Μάλιστα τόνισε ότι «εάν η πραγματογνωμοσύνη δεν αποδείξει ότι όντως ήταν ψυχικά ασθενής τότε η υπεράσπιση θα παραιτηθεί από το λειτούργημά της».

Ο δράστης, που ανήκει στη Μητρόπολη Βεροίας και έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών το 2018, όταν κατάλαβε ότι το Συνοδικό Δικαστήριο είχε λάβει απόφαση να τον καθαιρέσει, έβγαλε από ένα σάκο που είχε μαζί του δύο μπουκάλια με καυστικό υγρό και άρχισε να το ρίχνει στους μητροπολίτες που ήταν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσει εγκαύματα.

Ο δράστης που οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών αρχικά δεν έλεγε λέξη στους αστυνομικούς, ενώ λίγο αργότερα τους είπε: «Τους έριξα το υγρό γιατί με καθαίρεσαν», ενώ όπως υποστήριξε στη συνέχεια αγόρασε το καυστικό υγρό από το διαδίκτυο. Σημειώνεται, τέλος, ότι την υπόθεση ανέλαβε πλέον η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.

Κανένας από τους μητροπολίτες δεν υπέστη ανήκεστο βλάβη. Σοβαρότερη ήταν η κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κηφισιάς, Κύριλλου, ο οποίος κινδύνεψε να χάσει το μάτι του, όμως τελικά διέφυγε τον κίνδυνο. Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, η υγεία του δεν εμπνέει κανέναν κίνδυνο.

Ούτε ο γραμματέας των δικαστηρίων, αρχιμανδρίτης Σεβαστιανός, ο οποίος δέχθηκε σημαντική ποσότητα του υγρού στο λαιμό, υπέστη ανεπανόρθωτη βλάβη. Ωστόσο θα παραμείνει για νοσηλεία στο ΚΑΤ. Όπως δήλωσε στον ΑΝΤ1, "με έσωσαν τα ράσα. έπεσε επάνω στην πλάτη μου όλο το ύγρό. Τα ράσα μου έλιωσαν αμέσως", ενώ αποκάλυψε και τις απειλές που εκστόμισε ο δράστης προς τους ιερωμένους, ακόμη και την ώρα που φορούσε χειροπέδες

Πρώτος πήρε εξιτήριο ήταν ο Μητροπολίτης Άρτης, ο οποίος μίλησε στον ΑΝΤ1 στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», περιγράφοντας τη μανία του δράστη, ο οποίος έβγαλε από την τσάντα του τα δύο λίτρων γυάλινα μπουκάλια και τα έριξε στα πρόσωπά του με ιδιαίτερη ευστοχία.

Οι μητροπολίτες Κηφισίας, Γουμενίσσσης, Δρυϊνουπόλεως και Κασανδρείας μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου και παρέμειναν το βράδυ στο νοσοκομείο ώστε να γίνει η κατάλληλη αγωγή στις πληγές τους.

“Τραυματίστηκα στο πρόσωπο, στα αυτιά, στα ράσα. Κάηκαν όλα, τα γυαλιά, τα πουκάμισα” τόνισε στον ΑΝΤ1 ο Μητροπολίτης Κασσανδρείας, Νικόδημος.

“Καθόμασταν απ΄έξω και άνοιξε η πόρτα, βγήκαν οι ιερείς σχεδόν χωρίς ράσα, είχαν λιώσει. Δεν υπήρχε περίπτωση να γλιτώσει κανένας αν δεν φορούσε ράσα" είπε ο Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητος.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο δικηγόρος του δράστη δήλωσε πως ο εντολέας του χρήζει ψυχιατρικής εξέτασης.

«Φαινόταν καλά, ήταν άψογος και στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν το περιμέναμε, ανοίγει μία τσάντα, βγάζει δύο μπουκάλια κι άρχιζε να περιλούζει το χώρο», περιέγραψε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Τζήκας, πρώην δικηγόρος υπεράσπισης του ιερέα που επιτέθηκε στους μητροπολίτες. Ζητήσαμε την επέμβαση του αστυνομικού, ήταν ένας, αλλά ήρθαν γρήγορα και το ΕΚΑΒ», συμπλήρωσε, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν υπήρχε πανικός, αλλά λουτρό αίματος».





