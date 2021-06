Κοινωνία

Επίθεση στη Μονή Πετράκη - Ιερώνυμος: Άλλο πράγμα η συγχώρεσις, άλλο πράγμα η Δικαιοσύνη

Να προβληματιστούμε πού φταίμε, πόσο φταίμε και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτά που φταίμε, δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

«Πρέπει να γίνει ένα μάθημα για όλους μας ότι κάθε εμπειρία -και κακή εμπειρία- είναι μια αφορμή για να γίνουμε καλύτεροι. Να προβληματιστούμε πού φταίμε, πόσο φταίμε και να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε αυτά που φταίμε», δήλωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, μετά την άτυπη συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, στον απόηχο της χθεσινής επίθεσης από ιερέα με καυστικό υγρό σε επτά μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος στη Μονή Πετράκη. Και πρόσθεσε: «Άλλο πράγμα η συγχώρεσις, άλλο πράγμα η Δικαιοσύνη».

Τον αποτροπιασμό της για την επίθεση με καυστικό υγρό εκφράζει η Ιερά Σύνοδος

Τον αποτροπιασμό της για το πρωτοφανές περιστατικό επίθεσης με καυστικό υγρό, «πολλώ δε μάλλον επειδή εμπλέκεται πρώην κληρικός», εξέφρασε με ανακοίνωσή της η Ιερά Σύνοδος, αλλά και τη συμπάθειά της προς τους τραυματίες και προσεύχεται υπέρ της ταχείας αποκατάστασης της υγείας τους.

Όπως επισημαίνεται σχετικά, «η Ιερά Σύνοδος και έκαστος εκ των μελών της εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους προς τον τραυματισθέντα αστυνομικό φρουρό, ο οποίος έδρασε με προσωπικό κίνδυνο ζωής και συνέλαβε τον δράστη, προς τους διασώστες του ΕΚΑΒ, που κατέφθασαν αμέσως και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Ευαγγελισμός, Λαϊκό και ΚΑΤ, το οποίο, παρά την τεράστια και διαρκή καταπόνησή του κατά την παρούσα περίοδο της πανδημίας, συνέδραμε αποτελεσματικώς, υπερβάλλοντας τις δυνάμεις του καθώς και την Ελληνική Αστυνομία για την ταχύτατη επέμβασή της».

Εν συνεχεία, στο ανακοινωθέν γίνεται αναφορά στο χθεσινό περιστατικό: «Χθες 23.6.2021 περί ώρα 7:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και κατά την εκδίκαση από το Δευτεροβάθμιο Συνοδικό διά πρεσβυτέρους, διακόνους και μοναχούς Δικαστήριο πειθαρχικής υποθέσεως κληρικού (εφημερίου) της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, ο κατηγορούμενος, μετά την ανακοίνωση σε αυτόν της απορρίψεως της εφέσεώς του κατά της πρωτοβάθμιας ποινής της καθαιρέσεως και επαναφοράς του στην τάξη των λαϊκών, κινήθηκε προς τους Μητροπολίτες, μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου και τον γραμματέα του, και άρχισε να ρίχνει καυστικό υγρό εναντίον τους από δοχεία, που είχε μαζί του. Εξ αιτίας της επιθέσεώς του υπέστησαν εγκαύματα οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ. Δημήτριος, Πρόεδρος του Συνοδικού Δικαστηρίου, Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης κ. Ανδρέας, Κασσανδρείας κ. Νικόδημος, Άρτης κ. Καλλίνικος, Ζακύνθου κ. Διονύσιος, Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού κ. Κύριλλος, Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης και Βάρης κ. Αντώνιος, μέλη του Συνοδικού Δικαστηρίου, και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Σεβαστιανός Σωμαράκης, Γραμματέας του Συνοδικού Δικαστηρίου».

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος ευχαριστεί ιδιαιτέρως τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο, την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη, την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και τον υπουργό Υγείας, Βασίλη Κικίλια, τους εκπροσώπους των κοινοβουλευτικών κομμάτων και τους μητροπολίτες, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή επικοινώνησαν με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, επιδεικνύοντες αμέριστο και προσωπικό ενδιαφέρον για τα θύματα της επίθεσης.

