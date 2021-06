Τοπικά Νέα

Πάρτι στο ΑΠΘ - Πρύτανης στον Εισαγγελέα: νοθευμένα ποτά και “μαύροι” τζίροι

Για επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες καταστάσεις έκανε λόγο ο Πρύτανης, που κατέθεσε φάκελο για τους διοργανωτές των πάρτι.

Μία παράνομη οικονομική δραστηριότητα με τζίρο πολλών χιλιάδων ευρώ, με νοθευμένα ποτά και με καταστάσεις ανεξέλεγκτες, που δεν συνιστούν απλώς κίνδυνο για επιδημιολογικές εξάρσεις, αλλά δημιουργούν σοβαρά ζητήματα για την ασφάλεια των παρευρισκομένων, περιέγραψε ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου, στη συνάντηση που ζήτησε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, για να τού καταθέσει στοιχεία που το πανεπιστήμιο έχει συλλέξει σχετικά με τα πάρτι, τα οποία διοργανώνονται τις τελευταίες εβδομάδες στο campus του ιδρύματος.

«Οφείλω ως πρύτανης να διαφυλάξω το πανεπιστήμιο από τους επιτήδειους που διοργανώνουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Αυτό που συμβαίνει πραγματικά δεν είναι αθώο, είναι μία αισχρή εκμετάλλευση της ανάγκης των νέων για εκτόνωση, όπου το εύκολο παράνομο κέρδος δεν λογαριάζει την ίδια τη ζωή», δήλωσε ο πρύτανης του ΑΠΘ εξερχόμενος από το γραφείο του Εισαγγελέα, στον οποίο κατέθεσε φάκελο στοιχείων.

«Τρεις είναι οι πυλώνες των στοιχείων που έδωσα στον εισαγγελέα. Ο πρώτος έχει την υγειονομική διάσταση, ο δεύτερος έχει να κάνει με την ασφάλεια και ο τρίτος με την παράνομη οικονομική δραστηριότητα. Όσον αφορά την υγειονομική διάσταση, όλοι καταλαβαίνουμε ότι στην περίοδο αυτή τέτοιου είδους συναθροίσεις μπορούν να λειτουργήσουν ως υγειονομική βόμβα. Είναι, άλλωστε, κάτι για το οποίο η Εισαγγελία Πρωτοδικών έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα. Ο δεύτερος πυλώνας έχει να κάνει με την ασφάλεια όλων όσων συμμετέχουν σε τέτοια πάρτι, καθώς είναι καλύτερα το προλαμβάνειν του θεραπεύειν. Δεν είναι το ότι είχαμε τα δύο ατυχήματα, όπου σαν πατέρας συμπονώ τους γονείς των παιδιών. Υπάρχει μια ανεξέλεγκτη κατάσταση, όπου κανενός είδους εγκληματικότητα και παραβατική συμπεριφορά δεν μπορεί να αποκλειστεί σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις», επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου.

Τόνισε, δε, ότι οι διοργανωτές των πάρτι «δεν έχουν να κάνουν με φοιτητικές παρατάξεις, δεν έχουν να κάνουν με φοιτητικούς συλλόγους, που περιφρουρούν τους χώρους και τις συγκεντρώσεις του μέσα στο πανεπιστήμιο». «Τα στοιχεία που εμείς έχουμε και κατέθεσα στον κύριο Εισαγγελέα -τα στοιχεία αυτά έχουν να κάνουν με ό,τι έχει περιέλθει σε γνώση μας και ό,τι έχουμε συλλέξει από τις υπηρεσίες φύλαξης του πανεπιστημίου- δείχνουν ότι υπάρχει μία παράνομη οικονομική δραστηριότητα πολλών χιλιάδων ευρώ, η οποία συνοδεύεται πιθανόν και από νοθευμένα ποτά, δηλαδή μια ακόμη υγειονομική βόμβα», υπογράμμισε.

Σε ό,τι αφορά τις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ο κ. Παπαϊωάννου τόνισε πως είναι απαραίτητη η «αγαστή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων --δικαστικών, αστυνομικών αρχών και πανεπιστημίου», όμως, «δεν είναι η ώρα να ρίχνουμε ευθύνες». Υπενθυμίζοντας ότι «με την αστυνομία έχουμε μια αγαστή συνεργασία και εδώ και ενάμιση χρόνο έχουμε καθαρίσει το πανεπιστήμιο από τους ναρκέμπορους», εξήγησε ότι στο θέμα των πάρτι «η δική μας δουλειά είναι να δίνουμε τα στοιχεία, είναι να περιφρουρούμε το χώρο, και τον περιφρουρούμε με τη λογική ότι η λειτουργία της υπηρεσίας φύλαξης (σεκιούριτι) που υπάρχει, διέπεται από συγκεκριμένο νόμο, και δεν μπορεί να έχει ούτε ανακριτικά, ούτε αστυνομικά χαρακτηριστικά».

«Άλλωστε για να μην υπάρχουν παρανοήσεις, αυτή τη στιγμή δεν ισχύει ο νόμος Γαβρόγλου, ισχύει ο νόμος 4623/2019, άρθρο 64, παράγραφος 3, όπου αναφέρεται ρητά ότι εντός των χώρων των ΑΕΙ οι δημόσιες αρχές μπορούν από μόνες τους να παρεμβαίνουν χωρίς καμία ενημέρωση, όταν οι ίδιες διαπιστώνουν -πόσο μάλλον όταν υπάρχει ενημέρωση- ότι τελούνται αξιόποινες πράξεις», διευκρίνισε.