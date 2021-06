Πολιτισμός

Φωτιά στο Μάτι: Μετάλλια σε αστυνομικούς που έσωσαν πολίτες (εικόνες)

Δεκατρείς αστυνομικοί τιμήθηκαν με το μετάλλιο «Αστυνομικός Σταυρός» επειδή έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο κατά την τέλεση του καθήκοντός τους.

Με το μετάλλιο «Αστυνομικός Σταυρός» τιμήθηκαν δεκατρείς αστυνομικοί για εξαίρετη δραστηριότητα την οποία επέδειξαν εκθέτοντας, αποδεδειγμένα, τη ζωή τους σε κίνδυνο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ειδικότερα, τιμήθηκαν οι εξής αστυνομικοί, που διέσωσαν πολίτες, κατά την πυρκαγιά της 23ης Ιουλίου 2018, σε Ραφήνα, Νέα Μάκρη, Νέο Βουτζά και Μάτι: Οι υπηρετούντες στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Αττικής, αρχιφύλακας Πάπαρης Ιωάννης, υπαρχιφύλακας Παπαδόπουλος Ευστράτιος, αστυφύλακας Καραγιολίδης Απόστολος, αστυφύλακας Λαζοπουλάκης Μάριος, αστυφύλακας Κατσίβελος Δημήτριος, αστυφύλακας Παπαμιχαήλ Βασίλειος, αστυφύλακας Μαραγκιανός Βασίλειος, αστυφύλακας Βαρακλής Ιωάννης, αστυφύλακας Σιδερογιάννης Δημήτριος και οι υπηρετούντες στο ΑΤ Ραφήνας-Πικερμίου αστυφύλακας Νικολακάκης Νικόλαος, υπαρχιφύλακας Κοντούρης Νικόλαος και υπαρχιφύλακας Μπιλής Βασίλης.

Επίσης, τιμήθηκε ο αρχιφύλακας Κατσώνης Δημήτριος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος στις 23 Ιουλίου 2018, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας στο Κορωπί Αττικής, μπήκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, όπου είχε προκληθεί πυρκαγιά, χωρίς να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και κατάφερε να διασώσει γυναίκα που βρισκόταν μέσα σε ημιλιπόθυμη κατάσταση.

Σημειώνεται, ότι τα αστυνομικά μετάλλια απένειμε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Αττικής, υποστράτηγος Παρασκευάς Σανιδάς.