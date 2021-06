Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Δέλτα: Έκτακτη σύσκεψη Χαρδαλιά - Τσιόδρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας για τη διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας για την εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα του κορονοϊού στην Κρήτη.

Για τον λόγο αυτό συγκαλείται στις 15:00 έκτακτη τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή του Νίκου Χαρδαλιά, του Σωτήρη Τσιόδρα του Άκη Σκέρτσου, του Θόδωρου Λιβάνιου, του Περιφερειάρχη αλλά και δημάρχων.

Νωρίτερα ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, είχε κάνει λόγο για νέα κρούσματα της συγκεκριμένης μετάλλαξης σε Αθήνα, Κρήτη και Κόρινθο.

