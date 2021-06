Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας - Ομαδικός βιασμός 25χρονης εγκύου: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στους δράστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι τρεις συλληφθέντες για τον βιασμό της 25χρονης. Αναζητείται ακόμη ένα άτομο.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελία, σε βάρος των τριών αλλοδαπών πακιστανικής καταγωγής που συνελήφθησαν για τον βιασμό μιας 25χρονης γυναίκας, η οποία μάλιστα βρίσκεται στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της και φέρεται να έχει νοητική στέρηση.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για βιασμό από δύο δράστες, από κοινού και συνδρομή στον βιασμό και αρπαγή από κοινού, με σκοπό να εξαναγκαστεί ο παθών.

Παράλληλα, ποινική δίωξη για βιασμό από άγνωστο δράστη ασκήθηκε σε βάρος ενός τετάρτου ατόμου που αναζητείται από τις αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι τα ξημερώματα Τετάρτης οι κατηγορούμενοι προσέγγισαν την κοπέλα, την έβαλαν σε ταξί και στη συνέχεια την οδήγησαν σε υπόγειο διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα όπου και τη βίασαν.

Η νεαρή γυναίκα κατάφερε να δραπετεύσει, πήγε στο Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα και κατήγγειλε το συμβάν, με αποτέλεσμα λίγες ώρες αργότερα να πέσουν στα χέρια της Αστυνομίας τρεις από τους τέσσερις βιαστές της.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στη Μονή Πετράκη: στο Δρομοκαΐτειο ο δράστης

Κομοτηνή: Καταγγελία για βιασμό 6χρονου από 12χρονο

Μονή Πετράκη - επίθεση με βιτριόλι: το ξέσπασμα της Ιωάννας Παλιοσπύρου