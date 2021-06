Σύνοδος Κορυφής - ΛΟΑΤΚΙ: 17 ηγέτες κατά του Ορμπάν

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μετέχει στην ομάδα των ηγετών που υπογράφουν επιστολή προς τον Σαρλ Μισέλ για τα δικαιώματα των μελών της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Οι ηγέτες 17 χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, την Πρόεδρο της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, υπογραμμίζουν την ανάγκη σεβασμού στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ.

Την επιστολή υπογράφουν οι ηγέτες του Βελγίου, της Δανίας, της Γερμανίας, της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Κύπρου, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας και της Αυστρίας.

