Σύνοδος Κορυφής - Μητσοτάκης για Τουρκία: σαφείς οι όροι της ΕΕ

Την ικανοποίηση του για το προσχέδιο των συμπερασμάτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός. Τι είπε για το Μεταναστευτικό, το πιστοποιητικό εμβολιασμού και το Κυπριακό.

Σε δήλωση του, κατά την άφιξή του για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι «από την εξαιρετικά πλούσια ατζέντα της Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου θα ήθελα να ξεχωρίσω τρία θέματα ειδικού ενδιαφέροντος: Πρώτον, στη συζήτηση που θα έχουμε με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι πολύ σημαντικό να επαναληφθεί, με τρόπο κατηγορηματικό, ότι η μόνη λύση για το Κυπριακό μπορεί να βρεθεί στο πλαίσιο της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα. Οποιαδήποτε συζήτηση λύσης που αφορά τη δημιουργία δύο ξεχωριστών κρατών να απορρίπτεται επί της αρχής, διότι αντιβαίνει σε όλες τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και στο Ευρωπαϊκό κεκτημένο».

«Στο ζήτημα, τώρα, του Covid αναμένουμε την άμεση ενεργοποίηση από όλες τις χώρες του Ευρωπαϊκού πιστοποιητικού από την 1η Ιουλίου, έτσι ώστε να επιτραπεί με την μεγαλύτερη δυνατή άνεση η ελεύθερη μετακίνηση πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η μεγάλη πρόκληση εξακολουθεί και παραμένει η επιτάχυνση του ρυθμού των εμβολιασμών, καθώς βρισκόμαστε πια αντιμέτωποι με τη μετάλλαξη Δέλτα, η οποία έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας», είπε ο Πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε «Θέλω να επαναλάβω ένα μήνυμα πάρα πολύ απλό, το οποίο μετέφερε χθες και ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος, ο κύριος Fauci: Είστε εμβολιασμένοι, είστε ασφαλείς. Είστε ανεμβολίαστοι, κινδυνεύετε. Τόσο απλά και τόσο καθαρά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλεόνασμα εμβολίων διαθέσιμων για όλες τις ηλικίες στην πατρίδα μας. Και θέλω να κάνω ακόμη μία έκκληση στους συμπολίτες μας να σπεύσουν να εμβολιαστούν, έτσι ώστε να χτίσουμε το τείχος ανοσίας όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

«Στα ζητήματα που αφορούν στην Τουρκία, είμαι ικανοποιημένος από το αρχικό σχέδιο των συμπερασμάτων όπως αυτό έχει παρουσιαστεί, καθώς αποσαφηνίζει ότι το πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία πρέπει να γίνει με σταδιακό αλλά και αναστρέψιμο τρόπο σε περίπτωση που η Τουρκία επανέλθει σε προκλητική συμπεριφορά, επαναλαμβάνοντας με αυτό τον τρόπο τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κορυφής του περασμένου Μαρτίου», επεσήμανε ο Πρωθυπουργός.

Καταλήγοντας με το ζήτημα της Μετανάστευσης, ο Πρωθυπουργός τόνισε «αναγνωρίζουμε το σημαντικό ρόλο που η Τουρκία έχει να επιτελέσει ως προς την ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι σε μία επιπρόσθετη χρηματοδότηση, υπό δύο προϋποθέσεις όμως, τις οποίες θα πρέπει η Τουρκία να τηρήσει απαρέγκλιτα: Η πρώτη είναι η αποφυγή οποιασδήποτε εργαλειοποίησης προσφύγων και μεταναστών και η δεύτερη προϋπόθεση -προφανώς- είναι η αποδοχή της επιστροφής στην Τουρκία ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νησιά και οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί τελεσίδικα».

