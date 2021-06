Πολιτική

Τσίπρας: Να μην γυρίσουμε στην Ευρώπη της λιτότητας

Το μήνυμα του Αλέξη Τσίπρα προσερχόμενος στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του PES στις Βρυξέλλες. Η δήλωση της Φώφης Γεννηματά για την Τουρκία.



«Να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη της λιτότητας» διαμήνυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, προσερχόμενος στην Προπαρασκευαστική Σύνοδο του Σοσιαλιστικού Ευρωπαϊκού Κόμματος (PES), στις Βρυξέλλες.

«Η μεγάλη συζήτηση σήμερα στην Ευρώπη είναι αν η πανδημία αποτελεί ένα σοκ που θα μας αναγκάσει να αλλάξουμε οικονομικό μοντέλο ή μια ανάπαυλα που μόλις τελειώσει θα γυρίσουμε πίσω στις ίδιες χρεοκοπημένες πολιτικές λιτότητας που μας οδήγησαν σε πολλαπλές κρίσεις», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι «η ευρωπαϊκή Δεξιά τάσσεται ανοικτά με την δεύτερη εκδοχή». Όπως είπε, «ο Γερμανός χριστιανοδημοκράτης υποψήφιος καγκελάριος, δήλωσε προχθές ότι η Ευρώπη πρέπει να επιστρέψει τάχιστα στη δημοσιονομική ορθοδοξία», ενώ «και ο κ. Μητσοτάκης στην Ελλάδα υλοποιεί μια ακραία πολιτική, καταργώντας εργασιακά προνόμια και δικαιώματα, ιδιωτικοποιώντας την κοινωνική ασφάλιση». «Μια πολιτική ακραία νεοφιλελεύθερη και αντιλαϊκή», σχολίασε και υπογράμμισε:

«Οι προοδευτικές δυνάμεις της Ευρώπης οφείλουμε να ανοίξουμε δυναμικά και αποφασιστικά τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, αγωνιζόμενοι για μια Ευρώπη με περισσότερη κοινωνική συνοχή και λιγότερες ανισότητες. Οφείλουμε να μην αφήσουμε τις συντηρητικές δυνάμεις να μας γυρίσουν πίσω στην Ευρώπη της λιτότητας. Να κοιτάξουμε μπροστά».

«Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε αναφορικά και με τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Σήμερα αποφασίζεται η έναρξη της αναθεώρησης της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, εκφράζοντας την άποψη ότι «είναι μια μοναδική ευκαιρία να αναγκάσουμε την Τουρκία να συνδέσει την προοπτική της αναθεώρησης της Τελωνειακής Ένωσης που επιθυμεί, με την προσφυγή, μαζί με την Ελλάδα, στην Χάγη για την επίλυση, την οριοθέτηση της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας».

«Ας το κατανοήσουμε, χωρίς Τελωνειακή Ένωση δεν θα υπάρξει Χάγη. Και χωρίς Χάγη δεν θα υπάρξει δίκαιη επίλυση των διαφορών και άρα μεσομακροπρόθεσμα ειρήνη στη περιοχή μας. Η ελληνική κυβέρνηση αναλαμβάνει μια πολύ μεγάλη ευθύνη» κατέληξε.

Νωρίτερα, σύμφωνα με κομματικές πηγές, στη συνάντηση που είχε με τον Ευρωπαίο επίτροπο Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, ο κ. Τσίπρας είχε εκτεταμένη συζήτηση για τη σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης και πώς η Ελλάδα μπορεί να το αξιοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο, την Πράσινη Συμφωνία στη βάση μίας δίκαιης μετάβασης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάγκη για αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας.

Γεννηματά: Όχι άλλη υποχωρητικότητα στην Τουρκία

Στην προπαρασκευαστική σύνοδο των ηγετών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες, παραβρέθηκε η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά, η οποία ζήτησε να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις από την Τουρκία στη λογική ενός νέου Ελσίνκι για τις σχέσεις της με την ΕΕ.

Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής κατά προσέλευσή της στη συνεδρίαση των σοσιαλιστών ηγετών επεισήμανε ότι «η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη για να πει το ναι στη θετική ατζέντα για την Τουρκία πρέπει να διασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη γειτονική χώρα στη λογική ενός νέου Ελσίνκι».

Συγκεκριμένα η Φώφη Γεννηματά τόνισε πώς η Τουρκία πρέπει:

να υποχρεωθεί να προσχωρήσει στη Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας,

να άρει το casus belli κατά της Ελλάδας,

να εγκαταλείψει κάθε προκλητική ενέργεια στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, και

να συνεργαστεί για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό.

«Καθαρές πολιτικές, καθαρές κουβέντες. Όχι άλλη υποχωρητικότητα στην Τουρκία».

Στην παρέμβαση της, η κ. Γεννηματά αναφέρθηκε στην οικονομική ανάκαμψη μετά την πανδημία, η οποία όπως υπογράμμισε δημιούργησε ύφεση και νέες κοινωνικές ανισότητες και γι’ αυτό χρειάζεται μια «δικαιότερη Ευρώπη» για να αποφύγουμε νέα κοινωνική κρίση. «Χωρίς το “νεκρό” πια Σύμφωνο Σταθερότητας, την πολιτική της διαρκούς λιτότητας και της κοινωνικής ανέχειας. Να μειώσουμε τις ανισότητες», προσέθεσε.

Ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, είπε ότι πρέπει να πάρει μόνιμα χαρακτηριστικά, ως μέσο στήριξης και ανάπτυξης των διαρθρωτικών αλλαγών στην Ευρώπη.

Αύριο Παρασκευή, η κ. Γεννηματά θα συμμετάσχει στη σύνοδο ηγετών των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών στο Βερολίνο όπου το Σάββατο θα λάβει χώρα συνέδριο για το Μέλλον της Ευρώπης. Θα συζητηθούν θέματα όπως, η Σοσιαλδημοκρατία στην Ευρώπη, η ενίσχυση των μικρομεσαίων αλλά και η αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Επιπλέον, το Κίνημα Αλλαγής, θα παρουσιάσει το “Πράσινο Κοινωνικό Συμβόλαιο”.

