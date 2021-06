Αθλητικά

Βόρεια Μακεδονία - Ζάεφ: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία πρέπει να αλλάξει όνομα

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του, ανέφερε πως περιμένει από όλες τις ομοσπονδίες να υιοθετήσουν το συνταγματικό όνομα της χώρας.

Ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ, ανέφερε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του έχει λάβει χρηματοδότηση από το κράτος και ως εκ τούτου πρέπει να προχωρήσει στην αλλαγή της ονομασίας της.

Ο Ζόραν Ζάεφ, σε χθεσινοβραδινή συνέντευξή του στον ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό των Σκοπίων “Telma”, έκανε γνωστό ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας έλαβε τον περασμένο Ιανουάριο επιχορήγηση από τη Γενική Γραμματεία Νεολαίας και Αθλητισμού για τις κατηγορίες Νέων και Ελπίδων και ως εκ τούτου πρέπει να προσαρμοστεί, όπως είπε, στις διατάξεις της Συμφωνίας των Πρεσπών.

Περαιτέρω, ανέφερε ότι περιμένει οι ομοσπονδίες ή άλλοι σύλλογοι, ακόμη και αυτοί που δεν λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση, να υιοθετήσουν το συνταγματικό όνομα του κράτους. Όπως είπε η Συμφωνία των Πρεσπών προσφέρει στη χώρα μέλλον.

«Η χώρα δεν χρειάζεται νέες αντιπαραθέσεις. Αναμφίβολα, όλοι οι μη κυβερνητικοί φορείς, δηλαδή οι νομικές οντότητες του ιδιωτικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών επιχειρήσεων και των σωματείων, πρέπει να συμμορφωθούν, εφ’ όσον λαμβάνουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις διεθνείς δραστηριότητές τους», σημείωσε ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται πως την Τετάρτη, ο Ζόραν Ζάεφ αναγνώρισε ότι ενήργησε λανθασμένα σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Twitter, στην οποία έκανε λόγο για «μακεδονική εθνική ποδοσφαίρου».

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της γειτονικής χώρας δεν έχει προχωρήσει ακόμη στην αλλαγή της ονομασίας της και συνεχίζει να διατηρεί την ονομασία “Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Μακεδονίας” και τα αρχικά FFM (Football Federation of Macedonia).

