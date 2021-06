Κόσμος

Μακρόν για Τουρκία: Επανεκκίνηση του διαλόγου αφού διαλευκάνουμε τις γραμμές

Τι είπε για την μετάλλαξη Δέλτα που απειλεί την Ευρώπη και την αναγνώριση των εμβολίων που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ.

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την ανάγκη επαγρύπνησης έναντι της μετάλλαξης Δέλτα, επισήμανε από τις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε ότι οι εκστρατείες εμβολιασμού προχωρούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, ωστόσο είπε ότι "πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τη μετάλλαξη Δέλτα" που έρχεται και στην Ευρώπη. Πρόσθεσε ότι η μετάλλαξη Δέλτα φαίνεται να αγγίζει περισσότερο τα μη εμβολιασμένα άτομα ή αυτά που έχουν λάβει μόνο την πρώτη δόση του εμβολίου, και γι’ αυτό το λόγο θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εκστρατείες εμβολιασμού. Πρόσθεσε, επίσης, ότι η ΕΕ πρέπει να λάβει συντονισμένες αποφάσεις σε ό,τι αφορά το άνοιγμα των συνόρων της σε τρίτες χώρες, αλλά και σε ό,τι αφορά την αναγνώριση των εμβολίων που δεν έχουν εγκριθεί από τον ΕΜΑ.

Αναφορικά με το θέμα της Τουρκίας, που θα συζητηθεί στο δείπνο των ευρωπαίων ηγετών, ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «σε συνέχεια μιας συλλογικής δουλειάς που έχει γίνει, θα διαλευκάνουμε τις γραμμές για την επανεκκίνηση του διαλόγου και χαίρομαι γι’ αυτό». Πρόσθεσε, ότι θα συζητηθεί το μεταναστευτικό και η πολιτική σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

