Κοινωνία

Καστελλόριζο: Τούρκοι προσπάθησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού - Δίωξη για κακούργημα

Οι δύο άνδρες επιχείρησαν να εμβολίσουν το σκάφος με το ταχύπλοο τους σε περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Συνελήφθησαν μετά το συμβάν.

(εικόνα αρχείου)

Δύο Τούρκοι επιχείρησαν να εμβολίσουν σκάφος του Λιμενικού Σώματος σε περιοχή ανοιχτά του Καστελλόριζου τα ξημερώματα της Τρίτης.

Οι δύο άνδρες, ηλικίας 25 και 31 ετών, επιχείρησαν να εμβολίσουν το σκάφος με το ταχύπλοο τους σε περιοχή εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Συνελήφθησαν μετά το συμβάν και κρατούνται μέχρι και την Παρασκευή, όπου θα απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρόδου.

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος. Ειδικότερα, τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα πρόκλησης ναυαγίου, παράνομη είσοδο στη χώρα και βία κατά υπαλλήλων.

