Πρίγκιπας Χάρι: Ο Κάρολος δεν του έκοψε τον “μισθό” μετά το Megxit!

Ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex αλλά και οι Δούκες του Cambridge έλαβαν μερίδιο πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Μία αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση ήρθε στο φως της δημοσιότητας και αφορά τα χρήματα που εισέπραξε ο Πρίγκιπας Χάρι από τον πατέρα του, Πρίγκιπα Κάρολο μετά το Megxit.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Πρίγκιπα Κάρολου που κυκλοφόρησε χθες το βράδυ από το Clarence House και δημοσιεύθηκε στη The Sun, ο Δούκας και η Δούκισσα του Sussex αλλά και οι Δούκες του Cambridge έλαβαν μερίδιο πολλών εκατομμυρίων λιρών.

Παρά τους ισχυρισμούς του συζύγου της Meghan Markle, λοιπόν, στην Oprah Winfrey ότι «αποκόπτεται οικονομικά» από τη βασιλική οικογένεια, έλαβε το εξωφρενικό -για τους κοινούς θνητούς- αυτό ποσό από τον πατέρα του.

Οι πηγές του Παλατιού αρνήθηκαν να αποκαλύψουν το ακριβές ποσό που δόθηκε στον Harry, ωστόσο έχει κυκλοφορήσει ότι πήρε 4,45 εκατομμύρια λίρες.

