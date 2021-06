Κοινωνία

Μαραθώνας: Χασισοφυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια (εικόνες)

Τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν στις 270.000 ευρώ.



Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματικό κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε δύσβατη δασώδη περιοχή του Μαραθώνα, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση των ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., «συνελήφθησαν, μεσημβρινές ώρες της 22-6-2021 σε δασώδη δύσβατη περιοχή του Μαραθώνα στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης που συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Ε.Κ.Α.Μ. και της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων Σωμάτων Ασφαλείας, δύο αλλοδαποί, ηλικίας 32 και 29 ετών, καλλιεργητές- μέλη του εγκληματικού κυκλώματος. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και έτερο μέλος της οργάνωσης, 35χρονος αλλοδαπός.

Στο πλαίσιο αποδόμησης εγκληματικών κυκλωμάτων επιδιδόμενων στην οργάνωση, εγκατάσταση και καλλιέργεια φυτειών κάνναβης και στην περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών στην ελληνική επικράτεια και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών με τη δράση της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης, κατελήφθησαν τα μέλη να έχουν εγκαταστήσει πλήρως εξοπλισμένη φυτεία καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης με 300 δενδρύλλια κάνναβης.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας είχαν διακριτούς ρόλους, με τους συλληφθέντες να είναι επιφορτισμένοι με την εγκατάσταση-καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης και τον 35χρονο κατηγορούμενο να έχει αναλάβει την επιτήρηση και τη λήψη μέτρων προφύλαξης της εγκατάστασης της φυτείας.

Από τη μεθοδολογία δράσης, την επαγγελματική υποδομή, τη σύσταση της πλήρως εξοπλισμένης φυτείας εκτιμάται ότι τα παράνομα έσοδα του εγκληματικού κυκλώματος θα ανέρχονταν στις 270.000 ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν:

300 δενδρύλλια κάνναβης

300 γραμμάρια κλώνοι κάνναβης,

εξοπλισμός ανάπτυξης της καλλιέργειας

το χρηματικό ποσό των -3.090- ευρώ

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών».

