Life

Φουρέιρα - Μποτία: Οι πρώτες κοινές φωτογραφίες στο Instagram

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ζευγάρι ζει κάτω από την ίδια στέγη, παρόλα αυτά έχει αποφασίσει να κρατά την σχέση του κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Τον έρωτα στο πλευρό του Αλμπέρτο Μποτία έχει βρει τα τελευταία χρόνια η Ελένη Φουρέιρα.

Το ζευγάρι ζει κάτω από την ίδια στέγη, παρόλα αυτά έχει αποφασίσει να κρατά την σχέση του κάτω από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο το μεσημέρι της Πέμπτης η Ελένη Φουρέιρα πόσταρε τις πρώτες κοινές φωτογραφίες με τον Αλμπέρτο Μποτία.

Διαβάστε περισσότερα στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ίσθμια: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Άγιος Παντελεήμονας - Ομαδικός βιασμός 25χρονης εγκύου: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στους δράστες

Σύνοδος Κορυφής - ΛΟΑΤΚΙ: 17 ηγέτες κατά του Ορμπάν