Κοινωνία

Επίθεση στη Μονή Πετράκη - Κωτσιαντής στον ΑΝΤ1 για το παρελθόν του ιερέα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκαλύψεις από τον κοινοτάρχη Αγίας Βαρβάρας για τα προβλήματα που είχε προκαλέσει ο ιερέας που έριξε καυστικό υγρό σε Μητροπολίτες.

Για τη συμπεριφορά που είχε ο 37χρονος δράστης της επίθεσης στη Μονή Πετράκη, αλλά και τα προβλήματα που είχε προκαλέσει όταν ήταν ιερέας στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας μίλησε στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Πρόεδρος της Κοινότητας, Σπύρος Κωτσιαντής.

"Δεν γνωρίζαμε το ποιόν του ιερέα. Η μικρή κοινωνία τον καλωσόρισε, αλλά στην πορεία άρχισε να λέει πράγματα, να ξεγελά ηλικιωμένους και να παίρνει δανεικά και αγύριστα χρήματα" είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε πως ο δράστης "είχε διαμάχες με ψάλτες την ώρα της λειτουργίας. Απομακρύνθηκε με εντολή της Μητρόπολης, μετά από καταγγελίες κατοίκων της περιοχής" και πρόσθεσε ότι "Κατηγορούσε τον ιερέα που τον διαδέχθηκε"

Τέλος ο κ. Κωτσιαντής σημείωσε πώς "όσο διάστημα ήταν εδώ, είχε σώας τας φρένας. Ήταν βέβαια κυκλοθυμικός. Οι γιατροί είναι αυτοί που θα αποφασίσουν".

Ειδήσεις σήμερα:

Ίσθμια: Θρίλερ με πτώμα σε παραλία

Άγιος Παντελεήμονας - Ομαδικός βιασμός 25χρονης εγκύου: Βαρύτατες ποινικές διώξεις στους δράστες

Σύνοδος Κορυφής - ΛΟΑΤΚΙ: 17 ηγέτες κατά του Ορμπάν