Καιρός

Καιρός: καύσωνας έως 42 βαθμούς την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές θα υπάρχει μεταφορά σκόνης. Πότε και που αναμένονται μπόρες. Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στα νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου, όμως στις παραθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις, 3 μποφόρ και πρόσκαιρα το απόγευμα νότιοι, έως 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου, όμως στα παραθαλάσσια τμήματα η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 3 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 20 έως 39 βαθμούς Κελσίου (σημ: στην ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, ενώ στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη).

Στο Ιόνιο, στην Ήπειρο, στην δυτική Στερεά και στην δυτική Πελοπόννησο αναμένεται καιρός γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 4-5 μποφόρ. Το θερμόμετρο θα δείξει από 21 έως 40-41 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα νησιά και στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη, ενώ στην Ήπειρο η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στην Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά, στην Εύβοια και στην ανατολική Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Θα πνέουν άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 22 έως 40 βαθμούς Κελσίου και κατά τόπους στη Θεσσαλία και την ανατολική Στερεά έως 42 βαθμούς Κελσίου (σημ: στα παραθαλάσσια τμήματα, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη).

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη αναμένεται αίθριος καιρός. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, 3 με 4-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κινηθεί από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στην Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5-6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας (κυρίως της Ανατολικής), της Θράκης και πιθανώς της Θεσσαλίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 και στα νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και θα φτάσει στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά κατά τόπους τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Για την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Από τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί, 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στα κεντρικά και τα νότια και μόνο στα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Ειδήσεις σήμερα:

Επικουρικές: οι αλλαγές και το νέο σύστημα

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε νταλίκα με... κατεψυγμένα ψάρια (εικόνες)

Ευρωπαίοι ηγέτες: “Όχι” σε Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν