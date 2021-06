Υγεία - Περιβάλλον

Οδηγίες εμβολιασμού για εγκύους και θηλάζουσες μητέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γράφει ο Χάρης Χ. Χηνιάδης, Γυναικολόγος Αναπαραγωγής, Συνεργάτης IVF ΜΗΤΕΡΑ & ΥΓΕΙΑ IVF.

Το εμβόλιο για τον COVID-19 ευτυχώς ήρθε σύντομα στη ζωή μας και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας μας έχει ήδη εμβολιαστεί.

Λόγω της ταχύτητας με την οποία παρασκευάστηκαν και δοκιμάστηκαν τα εμβόλια υπάρχουν πολλές απορίες και ανησυχίες από τον κόσμο για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Υπάρχουν πλέον ολοκληρωμένες πολλές μελέτες που αφορούν τόσο το γενικό πληθυσμό όσο και τις εγκύους, τις θηλάζουσες, αλλά και τα παιδιά.

Η βασική αρχή της συζήτησης για τα εμβόλια είναι ότι είναι απαραίτητη η χορήγηση τους και ότι είναι ασφαλή. Οι όποιες επιπλοκές έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής είναι σπάνιες, δηλαδή με συχνότητα μικρότερη από μία προς 200.000 εμβολιασμένους, και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με την σοβαρότητα και την συχνότητα των επιπλοκών αυτών που θα νοσήσουν.

Με πρόσφατη απόφασή της η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συστήνει να προτιμώνται τα εμβόλια m-RNA από αυτά με τον αδενοϊό για τις γυναίκες ηλικίας έως και 50 ετών, χωρίς όμως να αποκλείει τη χρήση των δεύτερων, δηλαδή αυτά με τον αδενοϊό.

Επαναλαμβάνουμε και από άλλα άρθρα μας ότι υπάρχουν σοβαρές και μεγάλες κλινικές μελέτες για την ασφάλεια των εμβολίων στις εγκύους, τις θηλάζουσες, αλλά και αυτές που προσπαθούν να κάνουν παιδί.

Συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα πληροφορίες η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία εξέδωσε τις ακόλουθες 10 βασικές συστάσεις καθότι η κύηση θεωρείται παράγοντας υψηλού κινδύνου νόσησης από SARS-CoV-2:

Συστήνει τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 όλων των εγκύων γυναικών και ειδικά αυτών με αυξημένο κίνδυνο έκθεσης (όπως ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.). Συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 των εγκύων γυναικών με συννοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης και θανάτου σε περίπτωση λοίμωξης (όπως διαβήτη, καρδιολογικών και αναπνευστικών νοσημάτων και παχυσαρκίας κ.λπ.) Ο εμβολιασμός συστήνεται κατά τη διάρκεια της κύησης σε όλα τα τρίμηνα. Αναφορικά με την επιλογή εμβολιαστικού σκευάσματος προτείνεται η χρήση εμβολίων τεχνολογίας m-RNA για την κύηση, καθώς τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα αφορούν κυρίως αυτή την κατηγορία εμβολίων έναντι του SARS-CoV-2 χωρίς όμως να αποκλείονται και οι άλλοι τύποι εμβολίων. H χρήση εμβολίων με αδρανοποιημένους ιούς έναντι SARS-CoV-2 δεν αναμένεται να έχει ανεπιθύμητες ενέργειες στην κύηση παρά την έλλειψη σχετικών δεδομένων. Δεν απαγορεύεται ο εμβολιασμός, με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου των γυναικών που θηλάζουν. Ο θηλασμός δεν αποτελεί αντένδειξη για εμβολιασμό της μητέρας έναντι COVID-19 και ενδέχεται να προσφέρει παθητική ανοσοποίηση στο νεογνό. Συνιστά τον εμβολιασμό έναντι του SARS-CoV-2 με οποιαδήποτε τύπο εμβολίου, όλων των γυναικών που είναι σε προσπάθεια εγκυμοσύνης στο άμεσο μέλλον ή βρίσκονται σε διαδικασίες Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής. Δεν συστήνεται τροποποίηση του προγραμματισμού εγκυμοσύνης με βάση τη χορήγηση οποιουδήποτε από τα εμβόλια έναντι COVID-19, δεν προτείνεται τροποποίηση του εμβολιαστικού σχήματος εάν μεταξύ των δόσεων του εμβολίου η δέκτης ανακαλύψει ότι είναι έγκυος. Δεν συστήνεται διακοπή κύησης λόγω εμβολιασμού. Συστήνεται η ύπαρξη μεσοδιαστήματος 14 ημερών μεταξύ του εμβολιασμού έναντι Covid-19 και των άλλων εμβολίων που πρέπει να χορηγούνται κατά την κύηση, εκτός αν ο άμεσος εμβολιασμός είναι απολύτως αναγκαίος (πχ εμβολιασμός έναντι τετάνου μετά από τραύμα).

*Άρθρο του Χάρη Χ. Χηνιάδη, Γυναικολόγου Αναπαραγωγής, Συνεργάτη IVF ΜΗΤΕΡΑ & ΥΓΕΙΑ IVF