Επίθεση με βιτριόλι - Αθηναγόρας: στη Μονή Πετράκη θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας των Μητροπολιτών που δέχτηκαν την επίθεση. Τι είπε για τον ιερέα που πέταξε το βιτριόλι, αλλά και τον ιερέα στο Αγρίνιο.

Για την επίθεση με βιτριόλι στην Μονή Πετράκη από ιερέα κατά Μητροπολιτών και την κατάσταση της υγείας τους μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Αθηναγόρας.

Όπως είπε ο κ. Αθηναγόρας, «ο Μητροπολίτης Βεροίας όταν έφτασαν στα χέρια του κατηγορίες τεκμηριωμένες έβαλε τον ιερέα σε αργία», ωστόσο σημείωσε ότι «άργησαν λίγο οι αποφάσεις λόγω κορονοϊού».

«Ο Μητροπολίτης Βεροίας κινήθηκε όταν είχε στα χέρια του αρκετά στοιχεία για τον ιερέα», είπε ακόμα ο κ. Αθηναγόρας.

Σχετικά με την κατάσταση της υγείας των Μητροπολιτών μετά την επίθεση με το βιτριόλι ο κ. Αθηναγόρας ανέφερε ότι «ο Μητροπολίτης Κονίτσης Σεβαστιανός έχει τρία εγκαύματα στον αριστερό του ώμο», σημείωσε ωστόσο, ότι «ευτυχώς φόραγε δυο ράσα» και πρόσθεσε ότι «όλοι έχουν ελαφρά τραύματα».

Τόνισε ότι «αυτό που συνέβη είναι κάτι πρωτοφανές» και πρόσθεσε ότι «εξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας στην Μονή Πετράκη». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα αποσταλεί επιστολή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυστηρότερη αστυνομική περιφρούρηση

Τέλος, αναφερόμενος στις καταγγελίες για ιερέα στο Αγρίνιο, για βιασμό ανήλικης, ο κ. Αθηναγόρας είπε πως «αν τα στοιχεία φτάσουν στον Μητροπολίτη θα τοποθετηθεί αναλόγως και ξεκινώντας την εκκλησιαστική διαδικασία. Πρώτα πρέπει να τελειώσει η δικαστική διαδικασία».

