Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι: Ποινική δίωξη στον ιερέα για κακούργημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 37χρονος έφτασε στο δικαστήριο χωρίς ράσα και φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι. Τι δήλωσε κατά την μεταφορά του στον ανακριτή.



Στον ανακριτή οδηγήθηκε το απόγευμα ο καθαιρεθείς ιερέας που επιτέθηκε με βιτριόλι στους Μητροπολίτες το βράδυ της Τετάρτης στην Μονή Πετράκη για το Συνοδικό δικαστήριο σε βάρος του.

Ο 37χρονος χωρίς ράσα και φορώντας ένα λευκό μπλουζάκι, έφθασε συνοδεία αστυνομικής δύναμης στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα σε βαθμό κακουργήματος για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συρροή, ενώ από τον ανακριτή ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις 12:00.





"Δεν ήξερα ότι θα κάνω κακό, ζητώ συγγνώμη, τα υπόλοιπα θα τα πει ο δικηγόρος μου", είπε ο ιερέας κατά τη μεταφορά του στον ανακριτή.

H μεταγωγή του 37χρονου καθυστέρησε καθώς προηγήθηκε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη στο Δρομοκαΐτειο νοσοκομείο όπου οδηγήθηκε μετά από οδηγία που δόθηκε από γιατρούς.

Ο δράστης, που ανήκει στη Μητρόπολη Βεροίας και έχει κατηγορηθεί για διακίνηση ναρκωτικών το 2018, όταν κατάλαβε ότι το Συνοδικό Δικαστήριο είχε λάβει απόφαση να τον καθαιρέσει, έβγαλε από ένα σάκο που είχε μαζί του δύο μπουκάλια με καυστικό υγρό και άρχισε να το ρίχνει στους μητροπολίτες που ήταν στην αίθουσα, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσει εγκαύματα.

Ο δράστης που οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών αρχικά δεν έλεγε λέξη στους αστυνομικούς, ενώ λίγο αργότερα τους είπε: «Τους έριξα το υγρό γιατί με καθαίρεσαν», ενώ όπως υποστήριξε στη συνέχεια αγόρασε το καυστικό υγρό από το διαδίκτυο. Σημειώνεται, τέλος, ότι την υπόθεση ανέλαβε πλέον η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας.





Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου, Μητροπολίτης Αθηναγόρας, τόνισε ότι «αυτό που συνέβη είναι κάτι πρωτοφανές» και πρόσθεσε ότι «εξετάζονται τα μέτρα ασφαλείας στην Μονή Πετράκη». Παράλληλα, ανέφερε ότι θα αποσταλεί επιστολή στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για αυστηρότερη αστυνομική περιφρούρηση.





Επίσης, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο Σωκράτης Προβατάς, ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισής του ιερέα, ο οποίος δέχτηκε και ο ίδιος επίθεση, περιέγραψε καρέ καρέ πως ο ιερέας πέταξε τα δυο λίτρα με το καυστικό υγρό, ενώ όπως είπε ήταν ο πρώτος που δέχτηκε την επίθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Βόρεια Μακεδονία - Ζάεφ: Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία πρέπει να αλλάξει όνομα

Σύνοδος Κορυφής - ΛΟΑΤΚΙ: 17 ηγέτες κατά του Ορμπάν