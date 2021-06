Κόσμος

Βουλγαρία: 'Ερευνα για παράνομες μεταμοσχεύσεις νεφρών

Η Βουλγαρία επικρίνεται εδώ και χρόνια από τις Βρυξέλλες για την αδυναμία της να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και να ξεριζώσει την ενδημική διαφθορά.

Οι υπηρεσίες καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος στη Βουλγαρία ερευνούν τις περιπτώσεις 14 αλλοδαπών που υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση νεφρού, κατά παράβαση του νόμου που ορίζει ότι οι δωρητές και οι λήπτες πρέπει να έχουν συγγενική σχέση μεταξύ τους.

«Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν σοβαρή καταπάτηση του νόμου και της ορθής ιατρικής πρακτικής» ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Μπόικο Ράσκοφ μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Οι υπεύθυνοι πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης», πρόσθεσε.

Η Βουλγαρία, η φτωχότερη χώρα της ΕΕ, επικρίνεται εδώ και χρόνια από τις Βρυξέλλες για την αδυναμία της να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα και να ξεριζώσει την ενδημική διαφθορά.

Η έρευνα ξεκίνησε αφού ο υπουργός Υγείας Στόικο Κατσάροφ ανέφερε ότι τουλάχιστον σε κάποιες από τις μεταμοσχέυσεις που πραγματοποιήθηκαν από το 2019 μέχρι τον Απρίλιο του 2021 στο Νοσοκομείο Λόζενετς της Σόφιας οι λήπτες χρησιμοποίησαν πλαστές ταυτότητες και πιστοποιητικά για να αποδείξουν τη συγγένειά τους με τους δωρητές. Συνολικά σε 14 περιπτώσεις νεαροί από τη Μολδαβία και την Ουκρανία εμφανίστηκαν ως συγγενείς ασθενών από το Ισραήλ, τη Γερμανία και το Ομάν, μεταξύ άλλων χωρών. Με βάση τη βουλγαρική νομοθεσία, μεταμόσχευση από ζωντανό δότη επιτρέπεται μόνο αν υπάρχει συγγενική σχέση με τον λήπτη.

Ο Κατσάροφ είπε ότι ο έλεγχος της ταυτότητας ορισμένων ληπτών, σε συνεργασία με τις πρεσβείες των χωρών τους, έδειξε ότι δεν ήταν αυθεντικά τα πιστοποιητικά. Αυτό ήταν γνωστό από τα τέλη του 2020 αλλά δεν έγινε καμία ενέργεια μέχρι τον Μάιο φέτος.

Οι έλεγχοι ξεκίνησαν αφού η Ιντερπόλ προειδοποίησε στις αρχές του 2020 ότι διαπίστωσε παγκόσμια δραστηριότητα του οργανωμένου εγκλήματος που αφορούσε το εμπόριο οργάνων με πλαστά πιστοποιητικά και ψευδείς δηλώσεις συγγένειας.

Το κρατικό νοσοκομείο Λόζενετς αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη, λέγοντας ότι τήρησε τα πρωτόκολλα και συμφώνησε να γίνουν οι χειρουργικές επεμβάσεις αφού παρέλαβε τα απαραίτητα έγγραφα και ενημέρωσε τις υπηρεσίες ασφαλείας. Ωστόσο, ένας πρώην διευθυντής μάρκετινγκ του νοσοκομείου, ο Μισέλ Λέβι, είπε στο πρακτορείο Reuters ότι γνώριζε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις στις οποίες κατατέθηκαν πλαστά πιστοποιητικά συγγενείας και ότι είχε μιλήσει πολλές φορές για το θέμα αυτό με τον διευθυντή του νοσοκομείου.

Ο διευθυντής απολύθηκε από τον υπουργό Υγείας αυτόν τον μήνα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τις έρευνες, είπε όμως ότι θα αφορούν στελέχη του νοσοκομείου, τους λήπτες, τους δωρητές και όσους μεσολάβησαν για να γίνουν οι επεμβάσεις.

