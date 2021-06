Τεχνολογία - Επιστήμη

“Μετάλλαξη Δέλτα” - Παυλάκης: Τα εμβόλια είναι μονόδρομος (βίντεο)

Για την κατάργηση της μάσκας στους εξωτερικούς χώρους και την επικίνδυνη μετάλλαξη Δέλτα του κορονοϊού μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου ο καθηγητής Ιατρικής και ερευνητής στο εθνικό ινστιτούτο των ΗΠΑ Γιώργος Παυλάκης.

«Είναι πολύ ατυχές όταν το Ισραήλ ξαναβάζει τις υποχρεωτικές μάσκες σε εσωτερικούς χώρους, όταν όλη η Ευρώπη βάζει νέους περιορισμούς, η Ελλάδα βρήκε την ημέρα να ανακοινώσει την κατάργηση της μάσκας σε εξωτερικούς χώρους», είπε ο κ. Παυλάκης και πρόσθεσε:

«Φοβάμαι δυστυχώς ότι πολύς κόσμος θα το προσλάβει ως κατάργηση της μάσκας, ότι πετάμε τις μάσκες, τελειώσαμε. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Η κυβέρνηση λέει χαλάρωση μόνο και ότι οι μάσκες είναι υποχρεωτικές μόνο όπου υπάρχει συνωστισμός. Αυτό δημιουργεί σύγχυση και νομίζω ότι θα το βρούμε μπροστά μας».

Σχετικά με την ινδική μετάλλαξη, η οποία έχει δημιουργήσει προβληματισμό, ο κ. Παυλάκης ανέφερε πως «το Δέλτα στέλεχος και διάφορα στελέχη Δέλτα επεκτείνονται και όπου υπάρχουν λίγα, θα υπάρξουν σε λίγες ημέρες πάρα πολλά, και θα επικρατήσει ταχύτατα».

Παράλληλα, σημείωσε ότι «το πιο σημαντικό μήνυμα είναι «εμβολιαστείτε άμεσα» . Τα εμβόλια είναι μονόδρομος, αλλά μην περιμένετε θαύματα. Τα εμβόλια είναι θαυμαστά, αλλά όχι θαυματουργά. Με 30% ή 50% εμβολισμένους δεν πάμε πουθενά. Ωστόσο, δεν πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός σε αυτούς που έχουν κάνει εμβόλιο.Θα είναι καταστροφικό, καθώς μολύνονται και πεθαίνουν και μερικοί εμβολιασμένοι, διότι δεν έχουν όλοι οι εμβολιασμένοι απόλυτη προστασία».

«Γενικά τα εμβόλια καλύπτουν την μετάλλαξη Δέλτα αλλά δεν υπάρχουν εμβόλια, υπάρχουν εμβολιασμένοι που έχουν διαφορετική προστασία», ανέφερε και πρόσθεσε: «Εμβολιαζόμαστε και προσέχουμε, γι’ αυτό είναι λάθος η εντύπωση ότι δεν θέλουμε μάσκες, δεν θέλουμε προστασία. Είναι επικίνδυνο και το καλοκαίρι και ο χειμώνας που έρχεται».

