Κορονοϊός - ΠΟΥ: Οι μεταλλάξεις φέρνουν ετήσιο εμβολιασμό

Τον εμβολιασμο του γενικού πληθυσμού κατά της Covid ανά δυο έτη, προτείνει σε έκθεσή του ο ΠΟΥ. Τα βασικά σενάρια εμβολιασμού που επεξεργάζεται.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προβλέπει ότι τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα στην Covid-19, όπως οι ηλικιωμένοι, θα χρειαστεί να εμβολιάζονται ετησίως για προστασία από παραλλαγές του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με ένα εσωτερικό έγγραφο του Οργανισμού που περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Η εκτίμηση αυτή συμπεριλαμβάνεται σε έκθεση, η οποία πρόκειται να συζητηθεί σήμερα στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του GAVI, της συμμαχίας για τα εμβόλια GAVI που συντονίζει το πρόγραμμα εμβολιασμών κατά της Covid-19 του ΠΟΥ για τον μηχανισμό COVAX. Η πρόβλεψη υπόκειται σε αλλαγές ενώ συνοδεύεται με δύο άλλα λιγότερο πιθανά σενάρια.

Οι παρασκευάστριες εταιρείες εμβολίων Moderna Inc και Pfizer Inc, με τον γερμανό συνεργάτη της BioNTech, έχουν επανειλημμένα αναφέρει την άποψη ότι ο κόσμος θα χρειαστεί σύντομα ενισχυτικές δόσεις εμβολίων ώστε να διατηρηθούν υψηλά επίπεδα ανοσίας, αλλά τα στοιχεία για αυτό είναι ακόμα ασαφή.

Στο έγγραφο επίσης υπογραμμίζεται ότι ο ΠΟΥ θεωρεί τον ετήσιο εμβολιασμό για πληθυσμιακές ομάδες υψηλού κινδύνου ως το «ενδεικτικό» σενάριό του αναφοράς και εμβολιασμό ανά δύο χρόνια για τον γενικό πληθυσμό.

Δεν αναφέρει πώς εξήχθησαν αυτά τα συμπεράσματα, αλλά δείχνει ότι με βάση το σενάριο αναφοράς νέες παραλλαγές του ιού θα συνεχίσουν να εμφανίζονται και τα εμβόλια θα προσαρμόζονται τακτικά για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ αρνήθηκε να σχολιάσει το περιεχόμενο του εσωτερικού εγγράφου, ενώ ο GAVI δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Το έγγραφο, με ημερομηνία 8 Ιουνίου, το οποίο εξακολουθεί να είναι «υπό επεξεργασία», προβλέπει επίσης ως βασικό σενάριο πως 12 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για την Covid-19 θα παραχθούν παγκοσμίως τον επόμενο χρόνο.

Αυτή η ποσότητα θα είναι ελαφρώς υψηλότερη από την πρόβλεψη των 11 δισεκατομμυρίων δόσεων για το τρέχον έτος που ανέφερε η Διεθνής Ομοσπονδία Φαρμακοβιομηχανιών (IFPMA), γεγονός που σημαίνει ότι ο ΠΟΥ δεν αναμένει σημαντική αύξηση της παραγωγής εμβολίων μέσα στο 2022.

Στο έγγραφο υπάρχουν επίσης προβλέψεις για προβλήματα στην παραγωγή, ζητήματα έγκρισης από ρυθμιστικές αρχές και «απεξάρτηση από ορισμένες τεχνολογικές πλατφόρμες» ως πιθανές αιτίες καθυστερήσεων εφοδιασμού μέσα στο επόμενο έτος.

Δεν γίνεται λόγος για το ποιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να αποσυρθούν σταδιακά, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει δεσμεύσει τον μεγαλύτερο όγκο εμβολίων στον κόσμο, έχει δώσει το βάρος στα εμβόλια που χρησιμοποιούν την τεχνολογία messenger RNA (mRNA), όπως αυτά της Pfizer και της Moderna, και έχει εγκαταλείψει ορισμένες αγορές εμβολίων ιικού φορέα της AstraZeneca και της Johnson & Johnson.

Χειρότερο σενάριο

Τα σενάρια θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό της παγκόσμιας στρατηγικής εμβολιασμού του ΠΟΥ και οι προβλέψεις μπορεί να αλλάξουν καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα σχετικά με τον ρόλο των ενισχυτικών εμβολιασμών και τη διάρκεια της προστασίας του εμβολίου, τονίζει ο GAVI σε άλλο έγγραφο, το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters.

Μέχρι στιγμής έχουν χορηγηθεί περίπου 2,5 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων για την Covid-19 παγκοσμίως, κυρίως σε πλούσιες χώρες όπου πάνω από το μισό του πληθυσμού έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση, ενώ σε πολλές φτωχότερες χώρες έχει εμβολιαστεί λιγότερο από το 1% του πληθυσμού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Gavi.

Αυτό το χάσμα θα μπορούσε να διευρυνθεί τον επόμενο χρόνο σύμφωνα με τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις του ΠΟΥ, καθώς η ανάγκη για ετήσιους εμβολιασμούς ενδέχεται να οδηγήσει και πάλι τα φτωχότερα έθνη να μείνουν τελευταία στη σειρά.

Στο χειρότερο σενάριό του, ο οργανισμός του ΟΗΕ αναφέρει ότι η παραγωγή θα είναι 6 δισεκατομμύρια δόσεις το επόμενο έτος, λόγω αυστηρότερων ρυθμιστικών κανόνων για τα νέα εμβόλια και προβλήματα παραγωγής με τα υπάρχοντα.

Αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με την ανάγκη ετήσιων ενισχυτικών εμβολιασμών για ολόκληρο τον κόσμο, και όχι μόνο των πιο ευάλωτων ομάδων, με στόχο την καταπολέμηση των παραλλαγών και της περιορισμένης διάρκειας προστασίας.

Στο πιο αισιόδοξο σενάριο, όλα τα υπό επεξεργασία εμβόλια θα εγκριθούν και η παραγωγική ικανότητα θα ανέλθει σε περίπου 16 δισεκατομμύρια δόσεις για να καλυφθεί η ζήτηση. Τα εμβόλια θα μοιράζονται επίσης δίκαια σε ολόκληρο τον κόσμο.

Δεν θα υπάρχει ανάγκη για ενισχυτικούς εμβολιασμούς, καθώς τα εμβόλια θα δείξουν ισχυρή αποτελεσματικότητα έναντι των παραλλαγών και μακροχρόνια προστασία.

