Τουρκία: Προκλητικός ο Χουλουσί Ακάρ

Οι αξιώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για τα κοιτάσματα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Νέες δηλώσεις έκανε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας λίγο πριν τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, θέτοντας για ακόμα μία φορά θέμα “Γαλάζιας Πατρίδας” και διαμοιρασμού του πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου.

Μιλώντας σήμερα σε δημοσιογράφους, ο Χουλουσί Ακάρ είπε ότι η χώρα του στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και στην Κύπρο, επιθυμεί ειλικρινώς να λυθούν τα προβλήματα μέσω διαλόγου. Ανέφερε ότι «εμείς καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό» και πρόσθεσε όμως ότι «δυστυχώς, έχουμε απέναντί μας τους Έλληνες ομολόγους μας που συνεχίζουν τις δηλώσεις και τις ενέργειές τους».

Αναφέρθηκε στο μνημόνιο Παπούλια-Γιλμάζ για αποχή από στρατιωτικές ασκήσεις κατά την τουριστική περίοδο και εθνικές εορτές, λέγοντας ότι το μορατόριουμ δεν εφαρμόζεται. Η καλύτερη λύση είναι ο αλληλοσεβασμός των δικαιωμάτων και οι σχέσεις καλής γειτονίας, τόνισε ο κ. Ακάρ.

«Εμείς είμαστε υπέρ του δίκαιου διαμοιρασμού του πλούτου, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου από όλα τα κράτη της περιοχής με ειρηνικό τρόπο και προκειμένου να οικοδομήσουμε από κοινού ένα όραμα ευημερίας για το μέλλον μας» ανέφερε.

Ακόμα σημείωσε ότι «δεν εποφθαλμιούμε μεν τα δικαιώματα και τα εδάφη κανενός, αλλά είμαστε αποφασισμένοι κι ευτυχώς είμαστε ικανοί να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας στην Κύπρο και τη “Γαλάζια Πατρίδα” μας».

