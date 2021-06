Life

Μάτζικ Τζόνσον: Στην Κέρκυρα για διακοπές ο θρύλος του ΝΒΑ (εικόνες)

Ο παλαίμαχος αστέρας του μπάσκετ δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κέρκυρα.



Στην Ελλάδα για καλοκαιρινές διακοπές βρίσκεται ο θρύλος του ΝΒΑ Μάτζικ Τζόνσον.

Ο παλαίμαχος αστέρας των Los Angeles Lakers έφτασε κατά πληροφορίες την Πέμπτη στο Ιόνιο και δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από την επίσκεψή του στην Κέρκυρα.

«Πρώτη ημέρα στην Ελλάδα!», γράφει ο Μάτζικ Τζόνσον στο Twitter, ενώ σε άλλο ποστ εμφανίζει τον εαυτό του να γυμνάζεται σε πάνω σε πολυτελές γιοτ.

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

My first day in Greece! pic.twitter.com/Me1gM60Mur — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

I’m officially on vacation and still working out ?? pic.twitter.com/6ZeLf4ACdx

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021

