Κορονοϊός - Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: “Καμπανάκι” για τις νέες μεταλλάξεις

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά και η επαγρύπνηση σχετικά με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού.

Την ανάγκη να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά και η επαγρύπνηση σχετικά με την εμφάνιση νέων μεταλλάξεων του ιού, επισημαίνουν στα συμπεράσματά τους για την αντιμετώπιση της COVID-19, οι 27 ηγέτες της ΕΕ.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την ικανοποιητική πρόοδο στον εμβολιασμό και τη συνολική βελτίωση της επιδημιολογικής κατάστασης, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συνέχισης των προσπαθειών εμβολιασμού και επαγρύπνησης και συντονισμού όσον αφορά τις εξελίξεις, ιδίως την εμφάνιση και τη διάδοση παραλλαγών», αναφέρουν οι “27”.

Εξάλλου, τονίζουν ότι «οι συμφωνίες που έχουν συναφθεί για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ και για την αναθεώρηση των δύο συστάσεων του Συμβουλίου σχετικά με τα ταξίδια εντός της ΕΕ και για τα μη απαραίτητα ταξίδια στην ΕΕ θα διευκολύνουν τις ασφαλείς διασυνοριακές μετακινήσεις. Τα κράτη μέλη θα τα εφαρμόσουν με τρόπο που θα διασφαλίζει την πλήρη επιστροφή στην ελεύθερη κυκλοφορία, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της δημόσιας υγείας.»

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή αλληλεγγύη της ΕΕ ως απάντηση στην πανδημία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο για την ενίσχυση της παγκόσμιας παραγωγής εμβολίων και η καθολική πρόσβαση σε αυτά, ιδίως μέσω του μηχανισμού COVAX. «Όλες οι χώρες παραγωγής και οι κατασκευαστές θα πρέπει να συμβάλουν ενεργά στις προσπάθειες αύξησης της προσφοράς εμβολίων, πρώτων υλών, θεραπειών και θεραπευτικών προϊόντων COVID-19, παγκοσμίως και να συντονίσουν τη δράση σε περίπτωση κωλύματος στην προμήθεια και διανομή».

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε η 74η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας για τη σύσταση ειδικής συνόδου της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Νοέμβριο του 2021 σχετικά με τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την Ετοιμότητα και Αντιμετώπιση της Πανδημίας. Επισημαίνεται, επίσης, ότι «η ΕΕ θα συνεχίσει να εργάζεται για μια διεθνή συνθήκη για τις πανδημίες».

Τέλος, στα συμπεράσματά τους, οι “27” τονίζουν ότι συζήτησαν τα αρχικά διδάγματα που μπορούν να αντληθούν από την πανδημία και καλούν την επόμενη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ να εργαστεί για την ενίσχυση της συλλογικής ετοιμότητας, της ικανότητας αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε μελλοντικές κρίσεις.

