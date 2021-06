Πολιτική

Ευρωπαίοι ηγέτες: “Όχι” σε Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να γίνει Σύνοδος Κορυφής με τη συμμετοχή του Ρώσου Προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να οργανωθεί σύνοδος με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς δεν εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για αυτό, δήλωσαν αρκετοί ευρωπαίοι ηγέτες μετά το πέρας της πρώτης ημέρας των εργασιών στις Βρυξέλλες.

Η καγκελάριος της Γερμανίας, η Άγκελα Μέρκελ, είπε σε δημοσιογράφους ότι έγινε «πολύ διεξοδική συζήτηση», η οποία «δεν ήταν εύκολη», όπως αναγνώρισε, μετά τη γαλλογερμανική πρόταση να οργανωθεί αυτή η σύνοδος. «Δεν κατέστη δυνατό να συμφωνήσουμε σήμερα ότι πρέπει να συγκαλέσουμε άμεσα σύνοδο», είπε.

«Προσδιορίσαμε ξανά ποιες είναι οι προϋποθέσεις με τις οποίες θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε και να επικοινωνούμε πιο στενά με τη Ρωσία», πρόσθεσε η κυρία Μέρκελ.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Λιθουανίας, ο Γκιτάνας Ναουσέντα, εξήγησε ότι «είναι ακόμη πολύ νωρίς, διότι ως τώρα δεν βλέπουμε κάποια ριζική αλλαγή στη συμπεριφορά του Βλαντίμιρ Πούτιν».

«Το να δεσμευθούμε χωρίς καμία κόκκινη γραμμή, χωρίς κανένα προαπαιτούμενο, θα έστελνε πολύ άσχημο μήνυμα», έκρινε ο κ. Ναουσέντα.

Η κυρία Μέρκελ μολαταύτα έκρινε «σημαντικό ο διάλογος να συνεχιστεί και θα εργαστούμε για τη μορφή που θα πάρει αυτός ο διάλογος».

Προσωπικά η γερμανίδα καγκελάριος ήθελε «πιο τολμηρό» αποτέλεσμα, κατέληξε.

«Υποστήριξα τη Γερμανία και τη Γαλλία» σε ό,τι αφορά την πρόταση να γίνει «διάλογος στο κορυφαίο επίπεδο με τη Ρωσία. Θα πρέπει τώρα να διευκρινιστεί ποιοι δίαυλοι διαλόγου μπορούν να φανούν χρήσιμοι», είπε από την πλευρά του ο αυστριακός καγκελάριος, ο Σεμπάστιαν Κουρτς.

«Η σχέση με τη Ρωσία δεν μπορεί να περιορίζεται στην επιβολή οικονομικών κυρώσεων και στις απελάσεις διπλωματών. Κάποια δεδομένη στιγμή πρέπει να υπάρξει η πιθανότητα να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι», είπε ο βέλγος πρωθυπουργός Αλεξάντερ Ντε Κρόο.

Αντίθετα ο ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε υπογράμμισε πως παρότι καταρχήν δεν εναντιώνεται στον διάλογο με τη Ρωσία, προσωπικά δεν θα συμμετείχε σε σύνοδο κορυφής.

Γαλλία και Γερμανία πρότειναν να γίνει προσπάθεια να δοθεί ώθηση στον διάλογο με τη Μόσχα αλλά η ιδέα να ξαναρχίσουν σύνοδοι κορυφής ΕΕ/Ρωσίας δίχασε τους ευρωπαίους ηγέτες.

Ο διάλογος θα αφορά «πεδία ενδιαφέροντος της ΕΕ», σύμφωνα με το κείμενο των συμπερασμάτων που εγκρίθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι ηγέτες θα συζητήσουν τις «μορφές» και τις «προϋποθέσεις» για τον διάλογο με το Κρεμλίνο, προστίθεται στο κείμενο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τη Ρωσία να δείξει «πιο εποικοδομητική δέσμευση» και να «σταματήσει τις ενέργειες εναντίον της ΕΕ και γειτονικών της χωρών». Διαμηνύει πως είναι «έτοιμο να αντιδράσει με σθεναρό και συντονισμένο τρόπο σε οποιαδήποτε νέα κακόβουλη, παράνομη και διασπαστική ενέργεια της Ρωσίας, χρησιμοποιώντας την πλήρη εργαλειοθήκη που έχει στη διάθεσή της» – μη εξαιρουμένων των κυρώσεων.

Στον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, τον Τζόζεπ Μπορέλ, ανατέθηκε να παρουσιάσει «επιλογές για επιπρόσθετα περιοριστικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κυρώσεων», διευκρινίζεται.

Η ΕΕ έχει ήδη επιβάλει αρκετούς γύρους οικονομικών κυρώσεων στη Ρωσία, για την προσάρτηση της Κριμαίας, για τη δηλητηρίαση του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι, για την κατάρριψη αεροσκάφους της Malaysian η ευθύνη για την οποία επιρρίφθηκε στους φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες στην ανατολική Ουκρανία κ.λπ. Οι κυρώσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ.

Ειδήσεις σήμερα:

Επικουρικές: οι αλλαγές και το νέο σύστημα

Ηγουμενίτσα: Λαθραία τσιγάρα σε νταλίκα με... κατεψυγμένα ψάρια (εικόνες)

Καιρός: καύσωνας έως 42 βαθμούς την Παρασκευή